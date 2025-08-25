Fußball-Bezirksliga vor dem Start: Die sind die acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams

Vom amtierenden Vizemeister und Titelanwärter Spvgg Holzgerlingen, der allerdings einen schweren Verlust beklagt, bis zu den Aufsteigern TSV Dagersheim und SV Nufringen.
In der vergangenen Premierensaison waren es sechs, nun sind es sogar acht Mannschaften des Kreises Böblingen, die in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf Punktejagd gehen. Acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams, auf die wir an dieser Stelle einen näheren Blick werfen – und von denen vor dem Saisonstart am nächsten Wochenende vor allem einer hoch im Kurs steht: der amtierende Vizemeister Spvgg Holzgerlingen.