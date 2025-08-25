Fußball-Bezirksliga vor dem Start: Die sind die acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams

Vom amtierenden Vizemeister und Titelanwärter Spvgg Holzgerlingen, der allerdings einen schweren Verlust beklagt, bis zu den Aufsteigern TSV Dagersheim und SV Nufringen.

In der vergangenen Premierensaison waren es sechs, nun sind es sogar acht Mannschaften des Kreises Böblingen, die in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf Punktejagd gehen. Acht Gegner der Stuttgart/Filder-Teams, auf die wir an dieser Stelle einen näheren Blick werfen – und von denen vor dem Saisonstart am nächsten Wochenende vor allem einer hoch im Kurs steht: der amtierende Vizemeister Spvgg Holzgerlingen.

Spvgg Holzgerlingen 124-mal hat die Spvgg Holzgerlingen in der vergangenen Saison ins gegnerische Tor getroffen, was in der Endabrechnung Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bedeutete. In jener unterlag das Team vom Rand des Schönbuchs in Runde zwei dem 1. FC Eislingen mit 2:5, sodass es für den Ex-Landesligisten nun ins vierte Bezirksliga-Jahr in Folge geht. In der absoluten Favoritenrolle sieht der Trainer Bernd Gluiber die Seinen dabei nicht. „Die Liga ist noch ausgeglichener und bestimmt nicht schlechter geworden. Ich bin aber überzeugt, dass wir unsere Qualitäten wieder auf den Platz bringen“, sagt der Coach, der in seine insgesamt zehnte Saison im Verein geht, verteilt auf zwei Amtszeiten. Zwischendurch war er für sieben Jahre weg. Holzgerlinger Handicap: Der Torjäger Julius Hamm (zuletzt 29 Saisontreffer) fällt voraussichtlich für die komplette Hinrunde aus. Er musste sich einer Schulteroperation unterziehen.

Zugänge: Finn Guist (SV Böblingen), Niko Klein (SV 03 Tübingen), Nural Müller (pausierte/zuletzt Nordberliner SC), Marvin Mayer (eigene zweite Mannschaft), Gabriel Gadze, David Klepke, Nevio Rizzo, Daniel Uyar (alle von den eigenen Junioren).

Abgänge: Steffen Wagner (Karriereende), Niclas Kincer (SV Deckenpfronn), Finnegan Krohmer (TSG Tübingen), Can Ljajic (FV Radnik Sindelfingen), Matteo Kaltenecker (eigene zweite Mannschaft).

Trainer: Bernd Gluiber (seit Juli 2022).

Spielstätte: Hinter den Weingärten 5, 71088 Holzgerlingen.

Saisonziel: ein einstelliger Tabellenplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 2.).

Meistertipp: TV Darmsheim, SV Deckenpfronn.

Auftaktspiel: zuhause gegen TV Darmsheim (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

SV Deckenpfronn

Mit 38 Zählern und nur einer Niederlage war der SV Deckenpfronn das zweitbeste Rückrundenteam der vergangenen Saison und schaffte somit noch den Sprung auf Abschlussrang vier. „Ich bin aber kein Freund davon, jetzt die Top drei als Ziel auszurufen, nur weil wir Vierter geworden sind. Da würden wir uns selbst nur unnötig viel Druck machen“, sagt der Trainer Alex Thies. Anknüpfen wollen die Deckenpfronner in jedem Fall an ihre starke Defensivleistung. In ihren bisherigen 17 Punktspielen des aktuellen Kalenderjahrs ließen sie lediglich 17 Gegentore zu. Einen großen Anteil am Aufschwung hatte der ehemalige Echterdinger Calcio-Kicker Alexander Wetsch (34), der als Winterneuzugang neben seinen defensiven Qualitäten auch sechs Tore beisteuerte und nun zusammen mit Timo Schwarz ein spielendes Co-Trainer-Duo bildet.

Zugänge: Lars Pfeifer (VfL Sindelfingen), Yannick Yalcin (VfL Nagold), Niclas Kincer (Spvgg Holzgerlingen), Filip Furac (FC Gärtringen), Mert Cakmak (VfL Sindelfingen II), Angelos Zervas (pausierte/zuletzt TSV Dagersheim), Leander Roth (eigene Junioren).

Abgänge: Danil Kurkov (GSV Maichingen), Marco Völler (SV Oberjesingen), Michael Heldmayer, Leon Stickel (beide VfL Stammheim), Michael Sterle (Spvgg Holzgerlingen II), Jan Modjesch (TSV Hildrizhausen).

Trainer: Alex Thies (seit Juli 2024).

Spielstätte: Lindenweg, 75302 Deckenpfronn.

Saisonziel: ein einstelliger Tabellenplatz (Platzierung in der vergangenen Saison: 4.).

Meistertipp: TV Darmsheim, Spvgg Holzgerlingen.

Auftaktspiel: zuhause gegen Croatia Stuttgart (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

VfL Herrenberg

Unterdessen stehen beim VfL Herrenberg die Zeichen auf Umbruch und Neuanfang – eine Reaktion auf das enttäuschende Spieljahr 2024/2025 mit nur Platz acht. „Es war nicht alles schlecht, aber wir hatten zu viele Alibis“, sagt der Trainer Daniel Wahnsiedler im Rückblick. In diesem Sommer hat der ehemalige Verbandsligist aus dem Gäu nun einen personellen Schnitt vollzogen und gleich sieben Akteure von den eigenen A-Junioren in den Erwachsenenbereich übernommen. „Es wird Zeit brauchen, bis die sich an den Männerfußball gewöhnt haben, aber das ist in Ordnung; wir machen ihnen keinen Druck“, sagt Wahnsiedler. Einer von zwei externen Neuen ist der erfahrene Angreifer Ivan Vargas Müller (35), der insgesamt acht Spielzeiten in der Verbandsliga (Böblingen, Laupheim, Sindelfingen) und auch ein einjähriges Oberliga-Engagement beim SSV Reutlingen hinter sich hat.

Zugänge: Colin Jakob (TSV Dagersheim), Ivan Vargas Müller (SV Böblingen), Lyonel Baurycza, Colin Kugel, Timo Leber, Robin Diederichs, Josias Hartmann, Maxime Andritschke, Robin Wolf (alle eigene Junioren).

Abgänge: Ender Özcan (TSV Ehningen), Faruk Inanc (Türkischer SV Herrenberg), Daniel Atis (VfL Nagold), Tobias Lutz (TV Gültstein), Jona Wörner, Ebrima Ceesay (bei beiden Fußballpause), Marcel Welte (SV Bondorf), David Dacuk (SV Oberjesingen), Kevin Thomas (Studium in den USA), Deniz Bas (Schweiz), Mika Kirn (Ziel unbekannt).

Trainer: Daniel Wahnsiedler (seit Juli 2022) und Manuel Zug (seit Juli 2024).

Spielstätte: Volksbankstadion (Schießmauer 12, 71083 Herrenberg).

Saisonziel: oberes Tabellendrittel; als neues Team schnell zusammenfinden; junge Spieler schnell integrieren (Platzierung in der vergangenen Saison: 8.).

Meistertipp: Spvgg Holzgerlingen, SV Bonlanden, SV Vaihingen.

Auftaktspiel: auswärts gegen SV Rohrau (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

SV Rohrau

Nur ein Jahr hat der erstmalige Auftritt der Vereinsgeschichte des SV Rohrau in der Landesliga gewährt. Nun, nach lediglich einem Sieg aus 28 Begegnungen, ist das Team aus dem Gärtringer Teilort prompt zurück auf Bezirksebene. „Wir müssen in der neuen Klasse erst einmal ankommen und dort wieder Fuß fassen“, sagt Björn Holz. Gemeinsam mit Matthias Mang bildet er das neue Trainerduo, das das bisherige Gespann um den Spielertrainer Maximilian Geiger (Karriere beendet) beerbt hat. Um verloren gegangenes Selbstvertrauen zurück zu gewinnen, haben die Rohrauer in der Vorbereitung auf Spiele gegen höherklassige Gegner verzichtet. Wichtig ist, dass der Antreiber Simon Müsel gehalten werden konnte. Er wurde beim SV Oberjesingen schon als Neuzugang vorgestellt, ehe er sich doch zum Bleiben entschied.

Zugänge: Oguz Kaya, Jeron Sawall (beide FV Mönchberg), Nico Krägeloh, Semin Opardija (beide TV Darmsheim), Sebastian Colmsee (Spvgg Holzgerlingen), Michele Rollberg (TSV Malmsheim), Kimi Klemm, Lennox Kallab, Simon Krauß, Joschi Leiß, Leon Heinemann (alle von den eigenen Junioren).

Abgänge: Lukas Schmid, Stefan Schmid, Tobias Widmayer, Salvatore Fiscella, Maximilian Geiger, Marcel Heller, Max Klein (bei allen Karriereende), Filip Jose Marques Moreira, Darius Romanyuk (beide GSV Maichingen), Finn Otterbach (FV Mönchberg), Michael Ruckh (SV Pfrondorf).

Spielertrainer/Trainer: Björn Holz und Matthias Mang (beide bisher FV Mönchberg) für das Trio Andreas Hess (weiterhin Trainer der eigenen zweiten Mannschaft), Maximilian Geiger (Fußballpause) und Robin Jonas (weiterhin Spieler).

Spielstätte: Hofstattstraße 100, 71116 Gärtringen.

Saisonziel: in der neuen Liga etablieren; attraktiven Fußball spielen (Platzierung in der vergangenen Saison: 15. Landesliga).

Meistertipp: Spvgg Holzgerlingen.

Auftaktspiel: zuhause gegen VfL Herrenberg (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

TV Darmsheim

Als Landesliga-Absteiger geht auch der TV Darmsheim an den Start. Wie das Schlusslicht Rohrau landeten auch die Sindelfinger Teilstädter letztlich abgeschlagen im Tabellenkeller. Für den Restart sehen sie sich aber gut aufgestellt. Das Ziel: ein Platz unter den ersten fünf des Klassements. „Wir müssen die vorige Runde abhaken und unbekümmert an die Sache ran gehen. Bei uns geht alles über die Gemeinschaft. Wir sind eine verschworene Einheit, die auch abseits des Platzes viel Zeit zusammen verbringt“, sagt Daniel Knoll. Der 32-jährige Spielertrainer hat in dem Rückkehrer Steffen Hirth (Spvgg Aidlingen) und Abdoul Goffar Tchagbele (29 Saisontore für den A-Kreisligisten GSV Maichingen II) zwei wichtige Verstärkungen erhalten.

Zugänge: Steffen Hirth (Spvgg Aidlingen), Abdoul Goffar Tchagbele (GSV Maichingen II), Andre Rosado Esteves (SV Böblingen), Sebastian Vukoja (SV Böblingen II), Leon Keuler (SG Empfingen), Colin Schmidt (Wiedereinstieg nach Fußballpause/zuvor TV Darmsheim), Valentin Laur (zurück aus den USA).

Abgänge: Tino Dannecker, Maurice Dreher (beide TSV Ehningen), Nico Krägeloh, Semin Opardija (beide SV Rohrau), Fynn Gläser (Fußballpause), Felix Raith (Spielertrainer Spvgg Warmbronn).

Spielertrainer: Daniel Knoll (seit Juli 2024).

Spielstätte: portzentrum Eichelberg (Eichelbergweg, 71069 Sindelfingen).

Saisonziel: Konsolidierung; ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften (Platzierung in der vergangenen Saison: 14. Landesliga).

Meistertipp: Spvgg Holzgerlingen, SV Rohrau.

Auftaktspiel: auswärts gegen Spvgg Holzgerlingen (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

VfL Oberjettingen

Zum ersten Mal überhaupt darf der VfL Oberjettingen eine dritte Saison am Stück in der Bezirksliga in Angriff nehmen. 29 verschiedene Kicker setzte der Club aus dem Korngäu in der vergangenen Saison ein – und mischte am Anfang als Überraschungsteam sogar im oberen Tabellendrittel mit, ehe es am Ende in Sachen Klassenverbleib noch eng wurde. „Diesmal wollen wir so früh wie möglich die nötigen Punkte sammeln, um das Nervenkostüm unserer Fans nicht so lange zu strapazieren“, sagt der Abteilungsleiter Marcus Ruß. Geblieben sind die beiden Torjäger, sein Sohn Yannick Ruß (24 Treffer) und Fabian Seeger (22). In Sachen Coaching wird der Spielertrainer Markus Carle künftig von seinem Onkel Thomas Carle unterstützt. Der neue Assistent war einst selbst Chef beim VfL Herrenberg in der Landesliga.

Zugänge: Marc Baur (SV Schönbronn), Oguzhan Üregil, Patrick Freetage (beide FC Gärtringen), Serhat Gülcek (SV Oberjesingen), Tommy Schmidt (TV Gültstein), Sainey Faye (FC Unterjettingen), Daniel Haug (pausierte/zuletzt Spvgg Leidringen), Simon Dengler (Junioren VfL Herrenberg).

Abgänge: Timo Braun (Spielertrainer SV Deckenpfronn II), Luka Kravoscanec (TSV Haiterbach), Florian Schmelzle, Sebastian Zeeb (bei beiden Fußballpause), Simon Bauer (TSV Münster).

Trainer: Markus Carle (seit Juli 2022).

Spielstätte: Nagolder Straße, 71133 Jettingen.

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 10.).

Meistertipp: TV Darmsheim, SV Rohrau.

Auftaktspiel: zuhause gegen SV Vaihingen (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

TSV Dagersheim

Neu dabei ist der TSV Dagersheim. Dessen Team hat sich in einem spannenden Titeldreikampf mit dem SV Nufringen und der Spvgg Aidlingen behauptet und so nach zweijähriger Abwesenheit die Rückkehr aus der Kreisliga A perfekt gemacht. Allerdings muss der Trainer Tim Lehle die Abgänge von Routinier Tomislav Hlebec (40) und Lars Kristoffersen verkraften. Der eine hat seine Karriere beendet, der andere ist zurück zu seinem Heimatverein GSV Maichingen in die Landesliga gewechselt. Geangelt haben sich die Dagersheimer dafür Evangelos Lioliakis vom Ligarivalen SV Bonlanden und den Ex-Musberger Labinot Dodoli, der zuletzt mit 27 Toren in 17 Spielen für die zweite Mannschaft der SV Böblingen bester Schütze der A-3-Staffel war. Einen Spielerpass hat im Verein auch noch Salvatore Magrini, dem in der vergangenen Saison Rekordverdächtiges gelang: Obwohl inzwischen 52 Jahre alt, half der ehemalige Oberliga-Kicker noch einmal auf dem Rasen aus. Eigentlich ist er als Athletiktrainer engagiert.

Zugänge: Wisdom Neumann (TSV Ehningen), Adrian Wichert (TSV Schönaich), Evangelos Lioliakis (SV Bonlanden), Maikel Boric (pausierte/zuletzt Türkischer SV Herrenberg), Labinot Dodoli (SV Böblingen), Michael Bauser (eigene dritte Mannschaft), Nevio Polizzi (Junioren VfL Nagold), Mika Lehmann (Junioren VfL Sindelfingen).

Abgänge: Tomislav Hlebec, Giuseppe Di Dio Di Marco, Philipp Mann (bei allen Karriereende), Görgis Bayrak (Co-Trainer beim TSV Ehningen II), Lars Kristoffersen (GSV Maichingen).

Trainer/Spielertrainer: Tim Lehle und Marco Bernhardt (beide seit Juli 2024).

Spielstätte: aldstadion (Waldstraße 50, 71034 Böblingen).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Kreisliga A, Staffel 3).

Meistertipp: Spvgg Holzgerlingen, SV Deckenpfronn, TV Darmsheim, Spvgg Cannstatt.

Auftaktspiel: zuhause gegen TSV Jahn Büsnau (Freitag, 29. August, 18 Uhr).

SV Nufringen

Mit den Dagersheimern ist der SV Nufringen aufgestiegen. Nach seinem Bezirksliga-Aus vor drei Jahren in der Relegation hat der Verein nun auf dem gleichen Weg die Rückkehr geschafft. Sollte am Ende der Klassenverbleib stehen, egal ob mit oder ohne Zusatzschicht, wären die Abteilungsverantwortlichen aus der 6000-Einwohner-Gemeinde an der Stadtgrenze von Herrenberg vollauf zufrieden. „Auf sehr viele unserer Spieler wartet eine Liga, in der sie noch nie aktiv waren. Wir werden aber auch weiterhin offensiv spielen und unsere Marschroute beibehalten“, sagt der Spielertrainer Dustin Kappus (früher Junioren-Bundesliga-Kicker für VfB, Kickers und SC Freiburg), der weiter auf das Trio Timo Tropsch, Tobias Tauber und David Müller (zusammen 47 Saisontore) zählen kann. Viel versprechende Ansätze zeigt bislang auch der Mittelfeldspieler Matti Berner, der von den A-Junioren des Regionalligisten SGV Freiberg gekommen ist.

Zugänge: Davide Meola, Tim Rieker (beide FC Gärtringen), Fabian Busam (VfR Zusenhofen), Matti Berner (Junioren SGV Freiberg), Robin van Waaijen (Junioren VfL Herrenberg), Calvin Ludolph, Max Seeger (beide eigene Junioren).

Abgänge: Paul Lubig (Spielertrainer eigene zweite Mannschaft), Daniel Supper (eigene dritte Mannschaft), David Rothfuß (Studium in Augsburg), Markus Rothfuß (beruflich nach München).

Spielertrainer: Dustin Kappus (seit Juli 2022).

Spielstätte: Waldstadion (Vordere Gern 1, 71154 Nufringen).

Saisonziel: Nichtabstieg (Platzierung in der vergangenen Saison: 2. Kreisliga A, Staffel 3).

Meistertipp: Spvgg Cannstatt, Spvgg Holzgerlingen.

Auftaktspiel: zuhause gegen TSV Musberg (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).