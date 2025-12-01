Fußball-Bezirksliga: Vaihinger Gipfelsturm – und ein Vierfachtorschütze, der in der Winterpause geht

Nach dem 14. Spieltag können noch fünf Teams Halbzeitmeister werden. Croatia Stuttgart klärt die Trainerfrage. Bei einem Spiel macht ein Rassismus-Vorfall den Fußball zur Nebensache.
Was hat die Fußball-Bezirksliga, worauf die Fußball-Bundesliga neidisch sein kann? In dieser Saison zumindest eines: nämlich ein Meisterschaftsrennen, das an Spannung kaum zu überbieten ist. Wann hat es das in der Spielklasse schon einmal gegeben, dass sich kurz von Hinrundenende an der Spitze gleich fünf Mannschaften drängeln? Seit diesem Sonntag sind es vom Ersten bis zum eben Fünften gerade mal zwei Punkte. Vorerst großer Gewinner ist der SV Vaihingen als neuer Tabellenführer. Den Spieler des Spieltags stellt derweil der TV Echterdingen II, in dessen Vier-Tore-Freudenkelch allerdings ein Wermutstropfen fällt. Und gar überhaupt überschattet wird das aktuelle Geschehen durch Vorfälle rund um eine andere Partie. Stichwort Rassismus.