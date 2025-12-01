Fußball-Bezirksliga: Vaihinger Gipfelsturm – und ein Vierfachtorschütze, der in der Winterpause geht

Nach dem 14. Spieltag können noch fünf Teams Halbzeitmeister werden. Croatia Stuttgart klärt die Trainerfrage. Bei einem Spiel macht ein Rassismus-Vorfall den Fußball zur Nebensache.

Was hat die Fußball-Bezirksliga, worauf die Fußball-Bundesliga neidisch sein kann? In dieser Saison zumindest eines: nämlich ein Meisterschaftsrennen, das an Spannung kaum zu überbieten ist. Wann hat es das in der Spielklasse schon einmal gegeben, dass sich kurz von Hinrundenende an der Spitze gleich fünf Mannschaften drängeln? Seit diesem Sonntag sind es vom Ersten bis zum eben Fünften gerade mal zwei Punkte. Vorerst großer Gewinner ist der SV Vaihingen als neuer Tabellenführer. Den Spieler des Spieltags stellt derweil der TV Echterdingen II, in dessen Vier-Tore-Freudenkelch allerdings ein Wermutstropfen fällt. Und gar überhaupt überschattet wird das aktuelle Geschehen durch Vorfälle rund um eine andere Partie. Stichwort Rassismus.

ASV Botnang – VfL Oberjettingen Beim ASV Botnang jedenfalls geriet der 4:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten VfL Oberjettingen zur Nebensache. Ein anderes Thema trübte die Stimmung. Sind Spieler des Aufsteigers von Gästezuschauern rassistisch beleidigt worden? Die eigenen Ohren sagten eindeutig ja. Von „ausländerfeindlichen Auffälligkeiten“ berichtet der Trainer Alexander Schweizer. „Bei uns ist ja immer Hexenkessel, das wissen wir auch. Und Trashtalk, kein Thema, gehört auch mal dazu“, sagt er. Aber: „Was hier passiert ist, das hat sämtliche Linien überschritten.“ Ob mit Konsequenzen, bleibt abzuwarten. Die Botnanger wollen vereinsintern beraten, ob sie beim Verband Anzeige erstatten.

Geknirscht hatte es rund um die Begegnung auch schon zuvor. Am Freitagspätnachmittag hatte der Gegner wegen einer Verlegung angefragt. Der Grund: Spielermangel. Schweizer und die Seinen lehnten aber ab. „Das war uns zu kurzfristig“, sagt der Coach. Tatsächlich traten die Oberjettinger dann immerhin mit einem 16-Mann-Aufgebot an. Für die Vorentscheidung auf dem Rasen sorgte Rick Hachenbruch mit einem Toredoppelschlag. Unter dem Strich stand der dritte Dreier aus den vergangenen vier Partien. „Unser Fokus bleibt darauf, möglichst viel Puffer nach unten zu generieren“, sagt Schweizer. Gelingt bislang. Zur Abstiegszone sind es nun bereits sieben Punkte.

SV Vaihingen – TSV Dagersheim

Vorne dagegen hat es der SV Vaihingen in den eigenen Händen, als Spitzenreiter in die Winterpause zu gehen. Ein weiterer Sieg am nächsten Freitag im vorgezogenen Heimspiel gegen Deckenpfronn, und die Schwarzbachkicker beenden das Sportjahr 2025 definitiv in der Poleposition. „Kommt es so, wird es bei uns bestimmt noch etwas euphorischer“, verspricht der Co-Trainer Marco Eichler. Nicht dass noch einer denkt, in seinem Verein wären lauter Spaßbremsen unterwegs. Denn den aktuellen Sprung auf Platz eins haben die Seinen laut Eichler wie wahrgenommen? „Ruhig und sehr nüchtern.“

Freilich, vielleicht war es auch einfach zu sehr Pflichtsieg, das aktuelle 6:0 gegen den Abstiegskandidaten TSV Dagersheim, der nun seinerseits bei acht Niederlagen in Serie steht. Auch relativiert sich der Vaihinger Gipfelsturm dadurch, dass der bisherige Erste Darmsheim diesmal spielfrei war – seine Begegnung mit dem SV Bonlanden ist auf den Februar verschoben. Und schließlich kam vor allem für Eichler auch eine persönliche Komponente hinzu: Beim aktuellen Gegner handelte es sich um seinen langjährigen Ex-Verein samt alter Kumpel. Da freut man sich dann schon mal etwas zurückhaltender.

Das halbe Toredutzend? Zwei Treffer ragten heraus. So versenkte Max Schilling einen Freistoß aus 35 Metern direkt. Und zuletzt drosch Tyron Ferrari den Ball von der Strafraumkante aus volley in den Winkel.

Spvgg Cannstatt – SV Rohrau

Dicht auf den Fersen bleibt den Vaihingern die Spvgg Cannstatt, die es kaum weniger torreich machte. Deren Ergebnis: ein 5:0 gegen den Landesliga-Absteiger SV Rohrau, der dem Trainer Damian Nagler als Bestätigung dient. „Ich hatte ja von Anfang gesagt: Es wird drei, vier Monate dauern, bis mein Spielstil implementiert und eine Handschrift zu erkennen ist“, sagt Nagler. Inzwischen sieht er zunehmend „Nagler-Fußball“. Viel Ballbesitz, Gegenpressing, aggressives Anlaufen. „Ich bin stolz auf die Truppe, welche Entwicklung sie nimmt“, lobt der Coach.

Den aktuellen Türöffner machte Claudio Caruso, der einen verunglückten Rückpass des Gegners nutzte. Sehenswert auch der vierte Treffer. Jenen leitete der Neuzugang Dennis Schmidt mit einem Sololauf ein – wonach man nun schon mal ins Rechnen kommen könnte. Kleiner Vergleich zur bisherigen Topsaison vor vier Jahren, als die Cannstatter am Ende Vizemeister waren: Seinerzeit stapelten sich zur Halbzeit 33 Punkte auf dem eigenen Konto. Heuer, bei einem noch ausstehenden Spiel, steht der Zähler immerhin schon bei 27. Und das, nachdem manch einer nach dem Ausstieg des Torjägers Behar Hasanaj im Sommer bereits schwierige Zeiten vermutet hatte.

TV Echterdingen II – SV Nufringen

Dass es auch ohne bisherigen Knipser gehen kann, zeigt auch das Beispiel TV Echterdingen II. Der hat den Karrieresprung seines Topscorers Flon Ajvazi zur ersten Mannschaft offenkundig nicht minder gut weggesteckt. Stattdessen lebt ein anderer zur Trefferlust auf: Beim 5:1 gegen den SV Nufringen schlug Johannes Kienzle als Mann des Spieltags gleich vierfach zu – die Saisontreffer acht bis elf des 24-Jährigen. Damit hat er schon jetzt einmal öfter eingenetzt als in der vergangenen Runde insgesamt. „Ein Sahnetag von ihm“, konstatiert Martin Kittelberger als Teil des Echterdinger Trainertrios.

Der Punkt, der zugleich für ein weinendes Auge sorgt: Lang wird das Hurra auch in Kienzles Fall nicht mehr währen. Genau genommen: höchstens noch einen Spieltag. Danach verabschiedet sich der Angreifer für ein Auslandssemester nach Südafrika. Für die Rückrunde müssen Kittelberger und seine Coaching-Mitstreiter, von denen Sascha Blessing gerade krank fehlt, also erneut umplanen. Das „Feuerwerk“, das die Mannschaft laut ihm am Sonntag in der zweiten Hälfte „abbrannte“, wird einen neuen Anzünder brauchen.

TSV Jahn Büsnau – SV Deckenpfronn

Einstweilen haben die Echterdinger ihren Status als Teil des erwähnten Spitzenquintetts gefestigt – ebenso wie das bisherige Überraschungsteam dieser Saison, der TSV Jahn Büsnau. Der Klassenneuling ist als Tabellenvierter auf den Geschmack gekommen. Das ursprüngliche Ziel Klassenverbleib? „Mittlerweile ist es schon so, dass wir sagen: Wir wollen so lange wie möglich oben dabei bleiben“, sagt der Kapitän Sebastian Lenhardt nach dem nächsten Sieg, diesmal einem 2:1 gegen den SV Deckenpfronn.

Lenhardt selbst legte mit zwei Torbeteiligungen die Basis. Erst eine Eckball-Vorlage, dann ein Kopfball-Treffer. Doch, Asche aufs eigene Haupt: „An einem guten Tag mache ich noch zwei mehr“, merkt der Stürmer an. Bei zwei weiteren Großchancen semmelte er die Kugel am Ziel vorbei. Sonderlob dafür für einen Teamkollegen: Als Innenverteidiger sowie offensiver Flankengeber überzeugte der Ersatzmann Kevin Omoregie. Er kam anstelle des Platzhirschs Marc Bauer (zuletzt zwei Wochen beruflich verhindert) zum Zug.

Nun mindestens bis Saisonende Trainer bei Croatia: Niki Oroz. Foto: Günter Bergmann

Croatia Stuttgart – TSV Musberg

Bleibt noch das einzige Unentschieden des Spieltags. Croatia Stuttgart gegen TSV Musberg: 2:2, verbunden mit der Frage: Punkt gewonnen? Oder Punkte verloren? Zumindest bei den Gastgebern war man sich sicher: „Wir sind zufrieden“, sagt der Trainer Niki Oroz. Denn bei „ekligen Bedingungen“, Nebel, Kälte, Regen, hatte bereits einiges auf eine Heimpleite hingedeutet. Dann schlug Duje Tokic per Dribbling plus Flachschuss doch noch mit dem Ausgleich zu. Tokic, wer auch sonst. Ein Croatia-Himmelreich für den Genesenen! „Wenn er fit ist und in Form, ist er unersetzlich“, weiß Oroz.

Fix sind bei den Kroaten zugleich drei Personalien hinter den Kulissen. Erstens: Oroz’ Doppelrolle als Trainer und Spielleiter verlängert sich bis zum Ende der Saison. Bislang war sein Einspringerjob als Coach nur bis zur Winterpause fixiert. Zweitens: Der Keeper Mirko Perkovic steigt dagegen aus (Umzug nach Reutlingen). An seiner Stelle soll der bisherige zweite Mann Matej Hodak zur neuen Nummer eins aufsteigen. Drittens: im Angreifer Flavio Caldieri (22, SC Korb) steht ein Neuzugang fest.

In dieser Hinsicht ist der Gegner TSV Musberg noch auf der Suche. Dass aktuell eine zweimalige Führung, durch Ahmet Mert Keseroglu per Strafstoß und Manuel Rath per Kopf, nicht zum Auswärtsdreier reichte? Nun denn. Auch der Trainer Christopher Eisenhardt konnte schließlich mit einem Zähler „leben“. So viel zur obigen Frage.

Wo indes eher die Bezirksliga neidisch sein darf: Drei so „krasse Schiedsrichter-Fehlentscheidungen“, wie Eisenhardt sie erkannte, hätte es in anderen Leistungssphären wohl nicht gegeben – allein schon wegen dortiger Linienrichter. Ein fehlender Elferpfiff hüben, ein fehlender Elferpfiff drüben, dazu beim Croatia-1:1 eine Abseitsposition, die selbst Oroz einräumte. Aber das ist dann halt Bezirksliga – und nicht Bundesliga.

Die Statistik zum 14. Spieltag

TV Echterdingen II – SV Nufringen 5:1. Tore: 0:1 Schmolla (25.), 1:1 Kienzle (40.), 2:1 Kienzle (46.), 3:1 Wörne (50.), 4:1 Kienzle (53.), 5:1 Kienzle (68.). Besonderes: –

TSV Jahn Büsnau – SV Deckenpfronn 2:1. Tore: 1:0 Wences (10.), 1:1 Wetsch (43.), 2:1 Sebastian Lenhardt (48.). Besonderes: –

ASV Botnang – VfL Oberjettingen 4:0. Tore: 1:0 Hachenbruch (22.), 2:0 Hachenbruch (45.), 3:0 Daniel Schweizer (72.), 4:0 Ilhan (86.). Besonderes: –

Spvgg Cannstatt – SV Rohrau 5:0. Tore: 1:0 Caruso (9.), 2:0 Schulz (33.), 3:0 Lizoain Garayoa (57.), 4:0 Krijestorac (73.), 5:0 Di Piazza (82.). Besonderes: –

SV Vaihingen – TSV Dagersheim 6:0. Tore: 1:0 Hug (26.), 2:0 Eisentraut (39.), 3:0 Schilling (53.), 4:0 Dürr (60.), 5:0 Günther (76.), 6:0 Ferrari (83.). Besonderes: –

Croatia Stuttgart – TSV Musberg 2:2. Tore: 0:1 Keseroglu (27., Foulelfmeter), 1:1 Maric (38.), 1:2 Rath (44.), 2:2 Tokic (83.). Besonderes: –

VfL Herrenberg – Spvgg Holzgerlingen 5:1. Tore: 1:0 Abalioglu (16.), 2:0 Kugel (37.), 2:1 Yilmaz (51.), 3:1 Abalioglu (53., Foulelfmeter), 4:1 Abalioglu (76.), 5:1 Hartmann (89.). Besonderes: –

TV Darmsheim – SV Bonlanden verlegt. Neuer Termin: Sonntag, 22. Februar.