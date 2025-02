Fußball Bezirksliga: Unsicherheit vor dem Start beim SV Leonberg/Eltingen

1 Herbstmeister SV Leonberg/Eltingen startet am Sonntag beim TSV Nussdorf in die Rückrunde der Bezirksliga. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen geht nach durchwachsener Vorbereitung in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga. Spvgg Renningen und TSV Merklingen wollen im Abstiegskampf punkten.











Link kopiert



Als Tabellenführer starten die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen an diesem Sonntag (13 Uhr) beim TSV Nussdorf in die Rückrunde – allerdings war Trainer Robert Gitschier mit der Vorbereitung nicht wirklich zufrieden. In fünf Testspielen gab es nur einen Sieg, ein 3:0 über Kreisligist SV Gebersheim, die Generalprobe am vergangenen Samstag gegen den letztjährigen Bezirksliga-Absteiger TSV Münchingen misslang mit 3:6 gründlich. „Das war ein echter Dämpfer zum Abschluss“, bekennt Robert Gitschier.