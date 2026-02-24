Teil sechs unserer Rückrundenvorschau. Für die plötzliche Problemzone im Angriff kristallisieren sich zwei Kandidaten heraus. Aber werden am Ende alle eigenen Siege nutzlos sein?
In der vergangenen Saison als Liganeuling auf Platz sieben, heuer nun sogar Fünfter mit nur vier Punkten Abstand zu Rang eins. Und: auf dem Rasen bisher eine Rasselbande, der unter der Devise „Jugend forsch“ so ziemlich alles zuzutrauen schien. Gerüchten zufolge soll der ein oder andere arrivierte Gegner ob Speed und Finesse noch heute damit beschäftigt sein, seine Beine wieder zu sortieren. Insofern mit unbeschwerter Leichtigkeit ins weitere Programm? Wenn es so einfach wäre. Tatsächlich müssen sich bei den Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten TV Echterdingen II Sorgenfalten wölben.