Fußball-Bezirksliga: TV Echterdingen II: Nachholspiel mit hohem Unterhaltungswert

1 Johannes Kienzle (rechts), hier noch in der vergangenen Kreisliga-Saison, erzielte das 2:1 für Echterdingen. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die SpVgg Holzgerlingen und der TV Echterdingen II lieferten eine packende Partie mit dem glücklicheren Ende für die Heimelf ab. Die eigene Leistung macht den Echterdingern dennoch Mut.











„Krautfest statt Fußball“, hieß es beim TV Echterdingen II am vergangenen Wochenende. Weil die gesamte Mannschaft bei der Traditionsveranstaltung im Heimatort aushalf, war die Partie schon zu Saisonbeginn verlegt worden. Das Nachholspiel der beiden Mannschaften war ebenfalls ein (Fußball)fest – mit dem besseren Ausgang für die Holzgerlinger. Mit 3:2 wurden am Dienstagabend die Gäste aus Echterdingen besiegt, die der Heimelf vor allem in der ersten Halbzeit das Leben gehörig schwer machten.