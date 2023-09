1 Kristian Grbics Hände verhindern nicht nur Plattenhardter Gegentore, sondern sind auch Kommunikationsmittel. Foto: Günter Bergmann

Kristian Grbic war mitten im italienischen Profifußball-Geschäft, nun hütet er das Tor des TSV Plattenhardt und nährt Hoffnungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein paar deutsche Fußballvokabeln kennt Kristian Grbic bereits: „Torwart“, „kommen“ oder „raus“. Befehle an die Abwehrspieler des TSV Plattenhardt, deren Mannschaft in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga als einer der Favoriten auf den Meistertitel gilt. Um den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen, braucht es einen zuverlässigen Rückhalt – den die Filderstädter nun womöglich in dem 22-Jährigen Überraschungsneuzugang gefunden haben.