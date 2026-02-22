Teil drei unserer Rückrunden-Vorschau. Der TSV Musberg startet mit fünf Winterzugängen, beklagt aber den nächsten Schwerverletzten und einen Torhüter, der im Frust hinwirft.

Nein, von einer Verschwörung der Fußballgötter will der Trainer Christopher Eisenhardt nicht gleich sprechen. Aber klar ist schon: Den Start ins neue Sportjahr, den hatten sie sich beim TSV Musberg ganz anders vorgestellt. Stattdessen hatte die Wintervorbereitung gerade erst begonnen, da galt und gilt es am Turnerweg bereits zwei schwere personelle Schläge zu verdauen.

Erst legte der vermeintliche Topneuzugang dieser Transferperiode einen Salto rückwärts hin: Mehmet Karakus schlüpft doch nicht ins Trikot des Filderclubs. Der Angreifer, zuletzt bei den Landesligisten TSV Bernhausen und TV Echterdingen unter Vertrag, revidierte seine laut Eisenhardt mündliche Zusage. Der Grund: eine bei ihm kurzfristig neue berufliche Situation. Er kickt nun mit nur noch reduziertem (Fahrt-) Aufwand beim A-Kreisligisten FV Dersim Sport Ludwigsburg. „Schade, aber das muss man akzeptieren“, sagt Eisenhardt.

Dann kam sogleich der nächste Schreckmoment: Im Testspiel in Stetten erlitt Elischa Zug bei einem Sturz einen mehrfachen Schlüsselbeinbruch. Für den Außenbahnspieler dürfte die Saison damit bereits beendet sein. Hinzugenommen das Aus der Routiniers Dennis Zschorsch (Kreuzbandriss im Oktober) und Marlon Stoll (beruflich bedingte Pause), sah sich Eisenhardt spätestens damit in seiner Einschätzung bestärkt: „Es war enorm wichtig, im Kader für die Rückrunde in der Breite und auch qualitativ etwas zu tun.“ Auf dass es am Ende kein böses Erwachen gibt. Aktuell beträgt das Polster zur Abstiegszone gerade mal noch drei Punkte, nachdem die Hinserie für die Musberger in einer eher komischen Kurve verlaufen ist. So sehr der Traumstart unter Eisenhardt mit vier Siegen an den ersten fünf Spieltagen plus überraschender Tabellenführung für Hurra gesorgt hatte, so sehr ist es danach auf dem Stimmungsbarometer abwärts gegangen. Von den folgenden zehn Begegnungen gewann der nun Tabellenneunte nur noch eine.

Trotz der gescheiterten Karakus-Nummer sind nun immerhin fünf Spieler neu dabei, die die Hoffnungen auf einen Aufschwung nähren. Mal Hasaj, Al Baraa Al Hariri und Lean Winter (zuletzt TV Darmsheim/studienbedingte Pause) sollen die Abwehr stabilisieren. Die beiden Erstgenannten kennt Eisenhardt bereits von seiner Vorgängerstation bei der Spvgg Cannstatt, wo sie unter ihm Stammkräfte waren. Dazu gesellt sich in Denis Bubalo (zentrales Mittelfeld/Angriff) ein dritter Ex-Cannstatter, der aber nach einer mehrmonatigen Fußballpause wohl noch Anlaufzeit braucht. Und schließlich nicht zu vergessen der Mann, bei dem der Zufall half. Oder, wenn man so will: die Liebe. Der Sturmroutinier Deniz Yesilyurt (30, bisher TV Möglingen) ist zu seiner Freundin nach Leinfelden gezogen und war deshalb auf der Suche nach einem neuen Verein. Die Musberger sagten gerne „ja“. „Er wird im defensiven zentralen Mittelfeld eine große Verstärkung für uns sein“, prognostiziert Eisenhardt.

Die Erwartungen für Saisonteil zwei? Es gibt aus Sicht des Coachs „nur ein Ziel: den Klassenverbleib schaffen“. Dabei ist ihm eine Entscheidung vor dem schweren Auftakt am nächsten Sonntag (15 Uhr) beim Zweiten Büsnau bereits abgenommen. Wer im Tor stehen wird? Eigentlich hatte Eisenhardt eine Fortsetzung seines Wechselspiels zwischen Giorgio Alber (bisher neun Einsätze) und Pascal Runge (bisher sechs Einsätze) geplant – was Runge aber offenbar weniger gefiel. Er ward seit Verkündigung dessen nicht mehr im Training gesehen. „Der Pass ist noch da, aber er will gerade nicht mehr“, sagt Eisenhardt.

Karakus, Zug, Runge – insgesamt also sogar drei Personalien, die anders laufen als gedacht.

Personalien

Zugänge

Denis Bubalo (Mittelfeld, pausierte/zuletzt Spvgg Cannstatt), Al Baraa Al Hariri, Mal Hasaj (beide Abwehr, beide Spvgg Cannstatt), Lean Winter (Abwehr, TV Darmsheim), Deniz Yesilyurt (Mittelfeld, TV Möglingen).

Abgänge

Marlon Stoll, Pascal Runge (bei beiden Fußballpause), Dennis Zschorsch (verletzungsbedingte Pause).