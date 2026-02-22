Teil drei unserer Rückrunden-Vorschau. Der TSV Musberg startet mit fünf Winterzugängen, beklagt aber den nächsten Schwerverletzten und einen Torhüter, der im Frust hinwirft.
Nein, von einer Verschwörung der Fußballgötter will der Trainer Christopher Eisenhardt nicht gleich sprechen. Aber klar ist schon: Den Start ins neue Sportjahr, den hatten sie sich beim TSV Musberg ganz anders vorgestellt. Stattdessen hatte die Wintervorbereitung gerade erst begonnen, da galt und gilt es am Turnerweg bereits zwei schwere personelle Schläge zu verdauen.