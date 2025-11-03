Der TSV Merklingen bezwingt den SV Kornwestheim mit 3:1, der TSV Münchingen siegt gegen den TV Aldingen mit 4:2 – und beendet die Partie nur mit neun Mann.
In der Fußball-Bezirksliga bleibt der TSV Münchingen erster Verfolger von Spitzenreiter SV Germania Bietigheim, der im Spitzenspiel gegen die Spvgg Besigheim mit 2:0 die Oberhand behielt. Die Münchinger hielten ihrerseits den in seinen Leistungen schwankenden TV Aldingen, der vergangene Woche der Germania die erste Saisonniederlage (4:1) beigebracht hatte, mit 4:2 in Schach und untermauerten den zweiten Tabellenplatz mit zwei Zählern Rückstand auf die Bietigheimer.