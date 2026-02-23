Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen geht in der Nachspielzeit k. o.

In der Bezirksliga kassiert der Tabellenführer aus Münchingen beim FC Marbach das 1:2 in Minute 90+5. Auch der TSV Heimsheim verliert in der Schlussminute zwei Punkte.
Nach drei Siegen in der Rückrunde gegen starke Gegner hat Tabellenführer TSV Münchingen ausgerechnet beim FC Marbach mit 1:2 (0:0) verloren, der – ebenfalls gegen starke Konkurrenz – in diesem Jahr noch keinen Zähler holen konnte. Zum Knackpunkt wurde für den TSV, dass der Unparteiische Wissem Aouadi nach 34 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld schickte. „Da hat der Schiedsrichter kein gutes Fingerspitzengefühl gehabt“, fand TSV-Trainer Sahin Üste.