Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen feiert seine zwei Doppelpacker

Der TSV Heimsheim enttäuscht etwas im Testspiel beim 2:2 gegen den FC Rastatt – allerdings bei 30 Grad. Der TSV Münchingen fertigt den SSV Zuffenhausen mit 5:0 ab.

Generalprobe beim TSV Heimsheim: Im Trainingslager holte der Fußball-Bezirksligist ein 2:2 beim FC Rastatt. Murat Gündüz (6. ) brachte den TSV in Führung, die bis zur Pause bestand. Der FC drehte mit zwei Toren (50./84.) das Spiel, Tim Widmaier glich kurz vor Schluss per Foulelfmeter aus. „Wir hätten das Spiel in Hälfte eins entscheiden können“, sagte Trainer Oliver Kudera

Der Coach sah in Hälfte zwei ein offeneres Spiel, vermisste das taktische Niveau. „Das war ein 30-Grad-Kick, wo beide Teams am Ende ihrer Kräfte sind“, sagte er. Für den Ligaauftakt gegen Germania Bietigheim am Sonntag sieht Kudera sein Team gut gerüstet: „Wir sind bereit, wir sind demütig, aber wir müssen uns vor niemandem verstecken.“

Tim Widmaier erzielte kurz vor Schluss per Strafstoß des 2:2 für den TSV Heimsheim gegen den FC Rastatt. Foto: Andreas Gorr

Ein 5:0 beim SSV Zuffenhausen verbuchte Liga-Konkurrent TSV Münchingen. Nikola Prkacin (10.) und Doppelpacker Dany Abdul-Karim (14., 31.) stellten die Zeichen auf Sieg. In Halbzeit zwei erzielte Thomas Ivan ebenfalls zwei Tore (55., 61.). Im Ballbesitz präsentierte sich das Team dominant, gegen den Ball zeigte der TSV nach Einschätzung von Trainer Sahin Üste aber Nachlässigkeiten. „Der Gegner hätte auch treffen können, aber wir waren klar die bessere Mannschaft“, resümierte der Coach und lobte die Doppelpacker, die von Croatia Bietigheim kamen.

Aus Bietigheim nach Münchingen: Thomas Ivan (li.) kam von Ex-Landesligist Croatia Bietigheim. Foto: Pressefoto Baumann

Das erste Ligaspiel am Wochenende ist aber abgesetzt – der TSV Merklingen bat aufgrund von Personalproblemen um eine Verlegung auf einen Wochentag. „Wir haben viele Spieler im Schichtdienst. Deswegen haben wir das abgelehnt“, erklärte Üste. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.