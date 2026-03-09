Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen 2.0 ist zu schwach für die Liga

Fußball-Bezirksligist TSV Münchingen kassiert mit der einstigen Reserve ein 0:5 in Bietigheim. Der TSV Heimsheim nimmt beim FV Löchgau II mit 6:1 Revanche.
Der TSV Münchingen ist im zweiten Spiel unter Interims-Trainer Martin Haußer mit der harten Bezirksliga-Realität konfrontiert worden. Das bisherige Kreisliga-Team des TSV, das nach der Trennung von Trainer Sahin Üste und der kompletten Mannschaft zur neuen ersten Mannschaft aufgestiegen ist, unterlag beim spielstarken Tabellenvorletzten Croatia Bietigheim nach schwacher zweiter Halbzeit mit 0:5 (0:1).