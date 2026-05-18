Fußball Bezirksliga: TSV Merklingen verpasst in Überzahl vorzeitigen Ligaverbleib

Überzahl und verschossener Elfer: Der Fußball-Bezirksligist unterliegt dem TV Aldingen auf eigenem Platz mit 1:2. Der TSV Münchingen trotzt dem FV Löchgau II zu zehnt ein 0:0 ab.
Am drittletzten Spieltag hat der TSV Merklingen einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Uwe Eberhard musste sich auf eigenem Platz dem TV Aldingen mit 1:2 geschlagen geben. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt damit weiterhin vier Punkte, da auch der TSV Schwieberdingen bei TASV Hessigheim (1:3) ohne Punkte blieb. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Niederlage war sehr unglücklich“, bedauerte Coach Eberhard.