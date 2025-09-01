Fußball Bezirksliga: TSV Heimsheim zittert sich zum ersten Sieg

Sieben Punkte aus drei Partien lautet die Bilanz der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Altkreis am dritten Spieltag. Während der TSV Merklingen und der Aufsteiger TSV Heimsheim im dritten Saisonspiel ihre ersten Dreier bejubelten, holte der zweite Aufsteiger TSV Münchingen beim heimstarken TASV Hessigheim einen verdienten Zähler. Im Finale um den Bezirkspokal war der TSV gegen die Hessigheimer Ende Mai noch mit 0:3 untergegangen.

Auf dem kleinen Sportplatz in Hessigheim begegneten sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe. „Wir haben ein bisschen mehr versucht, spielerische Lösungen zu finden“, meinte Münchingens Trainer Sahin Üste. Die robusten Gastgeber versuchten es wie so oft mit langen Bällen, doch den Münchingern gelang es zumeist, die Gastgeber aus den gefährlichen Zonen herauszuhalten. Nikola Prkacin hatte nach einer knappen halben Stunde die Chance, die Gäste in Führung zu bringen, zögerte mit seinem Schuss nach dem Flachpass in den Rücken der Abwehr aber etwas zu lange.

Nikola Prkacin (Mi.) hatte die Führung für den TSV Münchingen auf dem Fuß. Foto: Andreas Gorr

Am Ende war es Torhüter Maximilian Kunz, der den Münchingern den Zähler rettete. In der 35. Minute parierte er nach einem Standard nebst Kopfballverlängerung in einer 1:1-Situation gegen Hessigheims Torjäger Filippo Russo, beim Nachschuss der Gastgeber gelang es Dany Abdul-Karim noch, den Körper vor den Ball zu bringen.

Seine zweite Großtat vollbrachte Maxi Kunz eine Viertelstunde vor Schluss, als er nach einem Ball aus dem Halbfeld einen Kopfball eines TASV-Akteurs mit einem Reflex an die Latte lenkte. „Gegen den Ball sind uns kaum Fehler unterlaufen“, zeigte sich TSV-Coach Sahin Üste zufrieden. Damit bleibt der Aufsteiger nach drei Spielen mit sieben Punkten ungeschlagen und ist sogar erster Verfolger von Tabellenführer Germania Bietigheim.

Merklingens Torhüter Adis Krak kommt nicht an den Ball – aber der streicht am Tor des TSV vorbei. Foto: Andreas Gorr

In einer zähen ersten Halbzeit war der TSV Merklingen gegen Phönix Lomersheim nach einer halben Stunde mit dem Glück im Bunde, als ein abgefälschter Flankenball nur am Innenpfosten des Merklinger Gehäuses landete. Nach der Pause verlagerten die Gastgeber ihr Pressing etwas weiter nach vorne, was den körperbetont auftretenden Gästen immer mehr Probleme bereitete. „Dadurch sind wir zu mehr Ballgewinnen und in der Folge auch zu mehr Chancen gekommen“, zeigte sich TSV-Trainer Uwe Eberhard zufrieden.

Artistisch: Thomas Wogh (Mi.) setzt sein ganzes Können ein, um den Sieg zu sichern. Foto: Andreas Gorr

In der 67. Minute reichte ein einziger Doppelpass zwischen Fabian Heim und Alessio Altavilla nach einem hohen Ballgewinn, dass Heim frei vor dem Lomersheimer Schlussmann Yannik Jensen auftauchen und den Ball zur 1:0-Führung im Phönix-Tor unterbringen konnte. Zum Trumpf für Merklingen wurde, dass die frischen Kräfte von der Bank sehr viel Energie auf den Platz brachten. So waren in Torben Sauer und dem zwei Minuten zuvor eingewechselten David Kern gleich zwei Auswechselspieler am 2:0 in der 78. Minute beteiligt: Ersterer eroberte den Ball tief in der Lomersheimer Hälfte, Letzterer leitete ihn mit einem Kontakt blitzschnell auf Torjäger Dzanan Mehicevic weiter, so dass dieser frei vor Jensen für den Endstand sorgen konnte.

Eins gegen eins: Fabian Heim vom TSV Merklingen (re.) im Ballduell mit seinem Gegenspieler. Foto: Andreas Gorr

„Wenn wir ein paar Umschaltmomente sauberer ausgespielt hätten, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen“, meinte Coach Eberhard. Großen Anteil am Merklinger Sieg hatte auch Torhüter Adis Krak, der zweimal stark gegen Lomersheimer Akteure rettete.

Erster Sieg für TSV Heimsheim

Den ersten Saisonsieg nach zwei Niederlage bejubelte der zweite Aufsteiger TSV Heimsheim beim 3:2 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Die Gastgeber begannen druckvoll und führten bereits nach drei Minuten mit 1:0, als Lucca Grau einen an Tim Widmaier verursachten Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Vier Minuten später erhöhte der Gefoulte auf 2:0, nachdem er nach schönem Pass völlig frei vor dem Gästekeeper aufgetaucht war. „Es ist uns leider dann nicht gelungen, das Spiel gegen einen verunsicherten Gegner komplett auf unsere Seite zu ziehen“, bedauerte TSV-Trainer Oliver Kudera.

Nach 18 Minuten brachten die Gastgeber den Kontrahenten wieder ins Spiel, als Jean Louis Bikoi nach einem individuellen Fehler auf 1:2 verkürzen konnte. Oliver Münzer stocherte den Ball nach einer Ecke aus dem Gewühl zum 3:1 (31.) über die Linie, was wieder für etwas mehr Ruhe im Spiel des Aufsteigers sorgte. „Wir hatten aber nicht völlig die Kontrolle, die ich mir vorgestellt hatte“, meinte der Heimsheimer Coach, der in den letzten 20 Minuten massiv leiden musste.

Zweimal im Fokus: Tim Widmaier (vo.) wurde vor dem verwandelten Elfmeter zum 1:0 des TSV Heimsheim gefoult, das 2:0 besorgte er selbst. Spie Foto: Andreas Gorr

Zunächst kassierte der bereits verwarnte Abwehrchef Murat Gündüz wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (71.), dann verursachte die Heimsheimer Defensive in der 88. Minute einen Foulelfmeter, mit dem Gäste-Kapitän Tim Reich zum 3:2-Anschluss verkürzte. „Das muss man einfach cleverer lösen, dann müssen wir nicht in der Nachspielzeit zehn Minuten leiden“, monierte Kudera, der seiner Mannschaft aber ein großes Lob dafür zollte, dass sie „übelst gut gekämpft“ habe. „Wir sind überglücklich, der erste Sieg in der neuen Liga ist immer der schwerste“, freute sich Kudera.