Fußball Bezirksliga: TSV Heimsheim zittert sich zum ersten Sieg

In der Bezirksliga jubeln der TSV Heimsheim und TSV Merklingen über drei Punkte, der TSV Münchingen erkämpft sich in Hessigheim immerhin einen Zähler.
Sieben Punkte aus drei Partien lautet die Bilanz der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Altkreis am dritten Spieltag. Während der TSV Merklingen und der Aufsteiger TSV Heimsheim im dritten Saisonspiel ihre ersten Dreier bejubelten, holte der zweite Aufsteiger TSV Münchingen beim heimstarken TASV Hessigheim einen verdienten Zähler. Im Finale um den Bezirkspokal war der TSV gegen die Hessigheimer Ende Mai noch mit 0:3 untergegangen.