Fußball Bezirksliga: TSV Heimsheim will zur neuen Saison oben angreifen

Der Verein aus der Schleglerstadt hat lange um den Aufstieg mitgespielt, zur neuen Saison will Trainer Oliver Kudera noch mehr erreichen. Dabei helfen sollen hochkarätige Neuzugänge.
Auch wenn am Ende sechs Zähler für den Relegationsplatz gefehlt haben, ist Trainer Oliver Kudera mit der ersten Bezirksligasaison seines TSV Heimsheim absolut im Reinen. „Natürlich haben wir gefühlt zehn Punkte in Partien gegen Croatia Bietigheim, Lomersheim, Pattonville und Bietigheim-Bissingen II liegen lassen. Aber ein Aufstieg wäre für uns definitiv zu früh gekommen“, betont der TSV-Coach.