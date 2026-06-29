Fußball Bezirksliga: TSV Heimsheim will zur neuen Saison oben angreifen

Der Verein aus der Schleglerstadt hat lange um den Aufstieg mitgespielt, zur neuen Saison will Trainer Oliver Kudera noch mehr erreichen. Dabei helfen sollen hochkarätige Neuzugänge.

Auch wenn am Ende sechs Zähler für den Relegationsplatz gefehlt haben, ist Trainer Oliver Kudera mit der ersten Bezirksligasaison seines TSV Heimsheim absolut im Reinen. „Natürlich haben wir gefühlt zehn Punkte in Partien gegen Croatia Bietigheim, Lomersheim, Pattonville und Bietigheim-Bissingen II liegen lassen. Aber ein Aufstieg wäre für uns definitiv zu früh gekommen“, betont der TSV-Coach.

Das untermauert der Heimsheimer Übungsleiter mit Zahlen: „Wir hätten 56 Punkte für Platz zwei gebraucht, der SV Allmersbach in der Rems/Murr-Staffel hat 72 gesammelt“, erklärt er. Die Weiterentwicklung der Mannschaft stelle er über den möglichen sportlichen Erfolg.

TSV Heimsheim mit guter Entwicklung – Kudera benennt Schlüsselspiele

Und die sieht er nach dem sechsten Rang in der Abschlusstabelle auf einem sehr guten Weg. Beleg sind für ihn die letzten Partien der Saison gegen die Spitzenteams TV Aldingen (3:3) und Spvgg Besigheim (3:2). „Das waren über 90 Minuten starke Auftritte. Zuvor hatten wir oft nur eine gute Halbzeit wie in Marbach oder gegen Münchingen“, erläutert der Heimsheimer Coach.

Gegen die Spvgg Besigheim habe sich das Team nach starken 15 Minuten des Gegners auf dessen Spielweise eingestellt und kompakter verteidigt. Auch bei den Auftritten gegen tief stehende Gegner und der Konterabsicherung sieht Kudera gute Fortschritte.

Weiß, wo das Tor steht: Lino Widmaier (re.) traf 29-mal für Heimsheim in der Bezirksliga. Foto: Andreas Gorr

Eine positive Weiterentwicklung attestiert er der gesamten Mannschaft. Insbesondere freut den Coach, dass um die etablierten Korsettstangen wie die Widmaier-Brüder, Lucca Grau, Heiko Krannich und Murat Gündüz einige junge Spieler große Fortschritte gemacht haben. „Paul Meyer hat sein Stellungsspiel verbessert und an Schnelligkeit zugelegt und ist jetzt einer der Top-Verteidiger in der Liga“, erläutert er beispielhaft. Auch Manuel Häusler und Robin Kuhn, der in der Winterpause von der klassentieferen A-Ligisten Spvgg Weil der Stadt kam, hätten große Schritte nach vorne gemacht.

Hochkarätige Neuzugänge für hohe Ziele

Dennoch peilt der ehrgeizige Trainer in der kommenden Spielzeit noch höhere Ziele an. „Da wollen wir ganz oben mitspielen“, hält er mit seinen Erwartungen nicht hinterm Berg. Ein Indiz dafür sind die Neuzugänge, die die fehlende Konstanz der abgelaufenen Saison kompensieren sollen: Torhüter Tom Kaczmarek, Pascal Schüller (beide TSV Heimerdingen), Yannik Walter und Patric Vaihinger (beide SKV Rutesheim) bringen allesamt Landesliga-Erfahrung in den Sportpark „Auf der Wanne“ mit.

Als Abgänge stehen dem nur Okan Gürbüz gegenüber, der zum TSV Flacht wechselt, sowie Torhüter Heiko Dieter, der fußballmäßig etwas kürzer treten und sich mehr dem Kampfsport widmen will.

Ein Schlussmann mit Landesliga-Format: Tom Kaczmarek kommt vom TSV Heimerdingen. Foto: Pressefoto Baumann

Ein Aspekt, auf den Coach Oliver Kudera in der nächsten Spielzeit einen größeren Fokus legen will, ist die Defensive. Denn während die Offensive mit 95 Treffern nach Meister Germania Bietigheim (97) den zweitbesten Wert der Liga stellt, sind ihm die 50 Gegentreffer ein Dorn im Auge – auch wenn nur vier Teams noch weniger kassiert haben. „Da gilt für mich immer noch der alte Spruch, dass der Sturm Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften“, erzählt Heimsheims Trainer..

Eine Anleihe nimmt er in der Bundesliga beim Double-Sieger Bayern München. „Gegen sie ist es einfach unglaublich schwierig, Tore zu schießen“, erklärt Kudera. Dazu sollen in der neuen Saison noch höhere Ballbesitzquoten beitragen.

TSV Heimsheim startet früh – und testet gegen SKV Rutesheim

Um für die hohen Ziele gerüstet zu sein, bittet der Coach bereits wieder am 7. Juli zur Vorbereitung auf die neue Saison. „Dann haben wir sieben Wochen Zeit“, betont Kudera, der in seinem Kader mit voraussichtlich rund 24 Akteuren einen hohen Konkurrenzkampf entfachen will. „Jeder soll so fit sein, dass er in die Stammelf drängt“, erklärt er. Und auch die Testspielgegner unterstreichen die hohen Ziele beim TSV Heimsheim: Gleich in der ersten Begegnung geht es gegen den Verbandsliga-Aufsteiger SKV Rutesheim.