Fußball-Bezirksliga: Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Der SVP-Coach will seine Spieler an der Ehre packen und den Negativlauf am Sonntag gegen den Nachbarn TV Aldingen endlich beenden.

Die Bilanz des SV Pattonville im Derby gegen den TV Aldingen liest sich verheerend: In den vergangenen neun Duellen gelang den Pattonvillern nicht ein einziger Sieg. Acht Niederlagen und 7:31 Tore stehen seit Oktober 2015 zu Buche. Doch vor dem Bezirksliga-Duell in Pattonville am Sonntag um 14.30 Uhr gibt es einen kleinen Lichtblick in der Historie. Am 4. November 2018 holte der SVP einen 0:2-Rückstand auf und sicherte sich ein 2:2-Unentschieden. Nikola Pantic gelang damals ein Doppelpack: Einen Treffer erzielte er nach einem weiten Abschlag von Torwart Karl Birkeneder, den Ausgleich in der 82. Minute nach Vorlage von Johannes Vetter.

Während der damalige Torschütze nicht mehr das gelb-blaue Trikot trägt, stehen die beiden Vorlagengeber auch an diesem Sonntag wieder im Kader des Tabellenelften. Birkeneder stieg vor eineinhalb Jahren nach einer Fußballpause wieder beim SV Pattonville als Notfalltorhüter ein und ist nun seit einiger Zeit wieder Stammtorhüter. „Er spielt eine zentrale Rolle bei uns. Er ist aktuell unser Spielführer und auf dem Platz eine wichtige Stütze“, sagt der Trainer Francis Pola.

Vor dem Derby gegen den Tabellenvierten will der Coach sein Team noch einmal heiß machen und individuell an der Ehre packen. „Das wird kein klassisches Spiel, bei dem die Grundordnung oder Taktik entscheidet“, weiß Pola. Aus seiner Sicht sind es drei Punkte, die den Sieger ausmachen werden: „Die Mannschaft, die mutig ist, einen kühlen Kopf bewahrt und klar in ihrem Spiel ist, wird gewinnen.“

Entscheidend werde die Atmosphäre der Partie sein. Pola schließt nicht aus, dass rund 70 Aldinger Fans die etwa drei Kilometer zwischen den beiden Sportplätzen zurücklegen. „Trotzdem wollen wir die Zuschauer auf unserem eigenen Platz mitnehmen“, sagt der Coach. Zudem hat er mehrere taktische Überraschungen für den Gegner parat, die er im Vorfeld natürlich nicht preisgeben möchte. „Alles in allem sehe ich Aldingen im Vorteil“, sagt Pola.

Verletztenliste wird länger – Dreifach-Torschütze fehlt

Personell hat sich die Lage beim SV Pattonville nicht entspannt – im Gegenteil. Auf die seit Monaten lange Ausfall-Liste kam jüngst Jannik Hoffmann hinzu. Der Dreifach-Torschütze vom vergangenem Wochenende hat sich am Knie verletzt und ist noch nicht vollständig fit. „In diesem Spiel muss man aber zu 100 Prozent fit sein“, begründet Pola den Ausfall seines zuletzt besten Mannes.