Fußball Bezirksliga: Thorsten Talmon soll den TSV Merklingen retten

Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen Wer bleibt, wer geht – Calcio-Kader auf dem Prüfstand

Ein Spieler, den der Verein halten will, hat ein Angebot aus der Regionalliga vorliegen. Derweil hoffen alle Beteiligten, dass an diesem Samstag in der Auswärtspartie in Ravensburg eine schwarze Serie endet.