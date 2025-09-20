Fußball-Bezirksliga: SVK-Torjäger Lionel Schmidt fehlt vorerst – Der SVP will kleine Sprünge machen

Lionel Schmidt hat sich in den Urlaub verabschiedet und fehlt am kommenden Bezirksliga-Wochenende. Der SV Pattonville vermisst die guten Gefühle.
Der SV Salamander Kornwestheim musste im Bezirkspokal gegen den Ligakonkurrenten AKV Ludwigsburg eine Extraschicht einlegen. Das Team von Trainer Roberto Raimondo, bei dem erstmals in dieser Saison Julian Buck, Jannik Pechwitz und Sandro Freitas zum Einsatz kamen, gab eine frühe 3:0-Führung noch aus der Hand. Freitas (13.) und Buck (22.) fügten sich direkt mit ihren Toren ein. Zudem traf in der 30. Minute Kapitän Marco Reichert. Pirmin Löffler erzielte kurz vor Schluss dann nach zwischenzeitlichem Rückstand noch den 4:4-Ausgleich. In der Verlängerung setzten sich die Kornwestheimer dann mit 11:10 durch. „Es war ein super Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte“, sagt der SVK-Trainer Roberto Raimondo.