Fußball-Bezirksliga: SV Vaihingen: Entscheidung gefallen: zu welchem Verein der Toptorjäger Krpan wechselt

Vor wenigen Wochen hatte der sportliche Leiter Benjamin Schiffner noch große Zuversicht demonstriert. Der Junge sei bodenständig und im Verein fest verwurzelt. Warum also, frei nach Goethe, in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Möglich, dass das schon damals nur Zweckoptimismus war. Inzwischen jedenfalls ist klar: Die Hoffnungen des SV Vaihingen bleiben unerfüllt. Der Schwarzbachclub hat den Wettstreit um den aktuell wohl begehrtesten Spieler der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verloren: Fabijan Krpan geht. Der Toptorjäger hat sich für einen Wechsel zum bisherigen Staffelrivalen und designierten Landesliga-Aufsteiger TSV Plattenhardt entschieden.