Fußball-Bezirksliga: SV Salamander Kornwestheim: Wieder nicht verloren: Die Raimondo-Serie geht weiter

1 Marco Reichert traf zum 4:1. Foto: Peter Mann

Der Trainer des SV Kornwestheim bleibt mit dem 4:2 gegen den TSV Merklingen in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Das soll auch im Derby so bleiben blickt der Coach voraus.











Die unglaubliche Serie von Roberto Raimondo geht weiter: Noch immer ist der in der Winterpause angetretene Cheftrainer des SV Salamander Kornwestheim in der Bezirksliga-Rückrunde ungeschlagen und hat das Team damit vom letzten auf den achten Platz geführt. Am Sonntag musste sich der TSV Merklingen mit 4:2 geschlagen geben. „Es war nicht unser schönstes Spiel. Aber wenn man unten steht, dann nimmt man auch so was mit“, sagt Raimondo.