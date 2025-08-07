Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: SVP-Coach Felix arbeitet noch am Feinschliff

Michael Felix hat mit den SV Pattonville in seiner ersten Sommervorbereitung vor allem an der Defensive gearbeitet. Mit welchen zwei Zielen in die neue Saison geht.
Vor einem halben Jahr betrat Michael Felix beim SV Pattonville Neuland. Mit seinem Engagement beim Fußball-Bezirksligisten wechselte er aus seinem gewohnten Umfeld, dem Rems-Murr-Kreis, in den Bezirk Enz/Murr. Waren in der vergangenen Rückrunde die meisten Vereine noch große Unbekannte für den Trainer, so hat er in der abgelaufenen Saison einen ungefilterten Eindruck der Liga bekommen. Wobei der Coach einschränkt: „Das Hauptaugenmerk lag aber auf der Mannschaft und dem Klassenerhalt.“ Das Ziel, für das er anstelle des vorherigen Übungsleiters Marc Bachhuber geholt wurde, hat Felix mit dem Team auch dank eines starken Schlussspurtes mit Platz zehn erfüllt. „Wir sind sehr froh, dass wir die Liga halten konnten und am Ende sogar einen guten Platz erzielt haben“, sagt Felix.