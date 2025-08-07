Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: SVP-Coach Felix arbeitet noch am Feinschliff

Michael Felix hat mit den SV Pattonville in seiner ersten Sommervorbereitung vor allem an der Defensive gearbeitet. Mit welchen zwei Zielen in die neue Saison geht.

Vor einem halben Jahr betrat Michael Felix beim SV Pattonville Neuland. Mit seinem Engagement beim Fußball-Bezirksligisten wechselte er aus seinem gewohnten Umfeld, dem Rems-Murr-Kreis, in den Bezirk Enz/Murr. Waren in der vergangenen Rückrunde die meisten Vereine noch große Unbekannte für den Trainer, so hat er in der abgelaufenen Saison einen ungefilterten Eindruck der Liga bekommen. Wobei der Coach einschränkt: „Das Hauptaugenmerk lag aber auf der Mannschaft und dem Klassenerhalt.“ Das Ziel, für das er anstelle des vorherigen Übungsleiters Marc Bachhuber geholt wurde, hat Felix mit dem Team auch dank eines starken Schlussspurtes mit Platz zehn erfüllt. „Wir sind sehr froh, dass wir die Liga halten konnten und am Ende sogar einen guten Platz erzielt haben“, sagt Felix.

Möglich war dies jedoch auch, weil der hauptberufliche Polizist hin und wieder ein Auge zugedrückt hatte. „Ich musste viele Zugeständnisse machen, um nicht neue Baustellen aufzumachen“, berichtet der Trainer. Jetzt, in der ersten Sommervorbereitung unter seiner Leitung, zog er die Zügel wieder etwas an. Wenngleich er wegen der Urlaubszeit häufig nur wenige Spieler und schon gar nicht den vollständigen Kader im Training begrüßen konnte.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Regionalliga Südwest Harter Vorbereitung folgt Leichtigkeit auf dem Platz Auch Dank Doppeltorschütze Marius Köhl legt der runderneuerte SGV Freiberg beim 3:0 gegen den SC Freiburg II einen Topstart hin.

Darunter tummeln sich jedoch fünf neue Gesichter. Max Kunberger kam aus Pleidelsheim, Batuhan Öztürk und Grigorios Moissiadis stießen vom abgemeldeten ehemaligen Ligakonkurrenten VfB Neckarrems an die Kennedy-Allee. Aus Waiblingen wechselten Philipp Kravchenko und Moritz Schuh nach Pattonville. Nicht mehr im Kader sind dagegen Verteidiger Marco Hörner, den es zu seinem ehemaligen Jugendtrainer Alexander Schweizer und damit zum Stuttgarter Bezirksliga-Aufsteiger ASV Botnang zog, sowie Angreifer Kevin Ljan, der nach nur einem halben Jahr zum Landesligisten TV Oeffingen weiterzieht.

Ebenfalls nach nur einem kurzen Intermezzo verabschiedete sich auch Finn Wyslich. Der Angreifer wird in den USA ein Studium beginnen. Der 18-Jährige geht mit einer beeindruckenden Quote: In sechs Spielen gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen. „Wenn er in der Rückrunde häufiger fit gewesen wäre, dann hätte er uns noch mehr geholfen“, sagt der Trainer Felix. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen noch weitere Spieler das Team verlassen werden. „Wir haben aktuell einen recht großen Kader, eventuell dünnen wir diesen noch etwas aus“, sagt der Coach.

Nach 2:7 gegen Schmiden weitere Testspiele abgesagt

In der Vorbereitung hat Felix einiges ausprobiert. „Wir wissen, dass wir eine spielstarke Mannschaft haben. Uns ist aber auch klar, worauf unser Hauptaugenmerk liegt: darauf, dass wir weniger Gegentore bekommen“, stellt er klar. Denn mit 77 Toren stellte der Tabellenzehnte in der abgelaufenen Runde zwar den viertbesten Sturm, kassierte dagegen jedoch auch 74 Treffer und rangiert damit im unteren Drittel. Gänzlich in den Griff bekommen haben die Pattonviller dieses Problem jedoch noch nicht. Im jüngsten Testspiel gegen das den TSV Schmiden, dem Ex-Team von Felix, kassierte das personell geschwächte Team eine 2:7-Pleite. „Wir haben deshalb bis auf das Testspiel gegen den TV Zuffenhausen alle anderen Spiele abgesagt. Es bringt nichts, wenn wir mit einem Rumpfkader dann weitere Streifen bekommen. Lieber trainieren wir, sodass die Spieler, die jetzt wieder einsteigen, bis zum Auftakt fit sind“, sagt Felix.

Denn der Saisonstart hat es in sich. Los geht es mit der Begegnung mit dem Aufsteiger AKV Ludwigsburg. Der hat sich namhaft verstärkt. Unter anderem mit Ex-Profi Shkemb Miftari, der einst für die Stuttgarter Kickers in der 3. Liga aufgelaufen ist. Danach folgen die Duelle mit dem Relegationsteilnehmer zur Landesliga TV Aldingen, der Spvgg Besigheim und dem SV Germania Bietigheim. Allesamt in der vergangenen Runde unter den Top Fünf der abgelaufenen Runde.

Zwei Ziele in der kommenden Saison

Für die kommende Saison hat Michael Felix zwei Ziele: „Das erste ist, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das Zweite ist, dass es etwas ruhiger zugeht.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt Vereinschef Michael Uhse. „Wir wollen eine gute Hinrunde spielen und schon möglichst viele Punkte sammeln“, sagt der Vorsitzende des SV Pattonville. Durch den abermals verschärften Abstieg von bis zu fünf Mannschaften sei der Nichtabstieg kein leichtes Unterfangen.

SV PattonvilleBezirksliga Enz/Murr

Zu- und Abgänge

Zugänge

Max Kunberger (Mittelfeld, GSV Pleidelsheim II), Moritz Schuh (Mittelfeld, FSV Waiblingen II), Batuhan Öztürk (MIttelfeld, VfB Neckarrems) Philipp Kravchenko (Angriff, FSV Waiblingen II), Grigorios Moissiadis (Angriff, VfB Neckarrems)

Abgänge

Marco Hörner (Abwehr, ASV Botnang), Kevin Ljan (Angriff, TV Oeffingen), Finn Wyslich (Angriff, Studium in den USA)