Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville mit Leidenschaft zum ersten Zu-Null-Sieg

Der Bezirksligist liefert sich ein rassiges Bezirksliga-Duell mit dem FC Marbach – und gewinnt auch dank einer starken Verteidigung.
Ein packendes Duell mit viel Leidenschaft haben sich am Sonntag in der Bezirksliga der SV Pattonville und der FC Marbach geliefert. In dem Duell beider im Tabellen-Mittelfeld stehender Teams ging es immer wieder schnell hin und her, auf beiden Seiten gab es zahlreiche gute Tormöglichkeiten und starke Paraden. Allein das Großchancenverhältnis von 4:4 in der ersten Hälfte macht die Ausgeglichenheit dabei deutlich. Dass am Ende dann ein nüchterner 1:0-Erfolg für Pattonville zubuche stand, täuscht über diese für den neutralen Zuschauer schön anzusehenden Umstände etwas hinweg.