SV Leonberg/Eltingen verteidigt Platz an der Sonne

1 Der Schütze des goldenen Tores für den TSV Merklingen Ioannis Savvoulidis (re.) gegen Alain Tchuidjou vom VfB Neckarrems. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der Fußball-Bezirksligist aus Leonberg setzt sich bei Aufsteiger Spvgg Besigheim mit 2:0 durch. Die Spvgg Renningen enttäuscht beim 0:1 im Kellerduell gegen FC Marbach, der TSV Merklingen bleibt 2025 ungeschlagen.











Nach der Absage der Partie in Nussdorf am vorvergangenen Wochenende ist der SV Leonberg/Eltingen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der Spvgg Besigheim in die Rückrunde gestartet. Damit verteidigte die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier die Tabellenführung.