Fußball Bezirksliga: SV Leonberg/Eltingen peilt Herbstmeisterschaft an

SV Leonberg/Eltingen peilt Herbstmeisterschaft an

1 Bislang musste Robert Gitschier (re.) erst eine Niederlage mit dem SV Leonberg/Eltingen einstecken – aber die tut noch immer ein bisschen weh. Foto: Andreas Gorr

Robert Gitschier, Coach von Fußball-Bezirksligist SV Leonberg/Eltingen, spricht vor dem letzten Hinrundenspiel gegen den TSV Schwieberdingen über die fast perfekte Runde und die leisen Aufstiegsträume.











Link kopiert



Der SV Leonberg/Eltingen steht kurz vor der Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga – mit einem Heimsieg an diesem Samstag (15.30 Uhr) über den TSV Schwieberdingen ist der inoffizielle Titel fix. Trainer Robert Gitschier hält allerdings den Ball flach, wenngleich er seiner Truppe in dieser Spielzeit einiges zutraut.