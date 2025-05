Fußball bezirksliga: SV Leonberg/Eltingen macht Riesenschritt in Richtung Aufstieg

1 Dieses mal konnte der Schwieberdinger Schlussmann Tim Wenzel den TSV-Angreifer Dzanan Mehicevic (li.) stoppen – dennoch erzielte der TSV-Stürmer zwei Tore beim 5:2-Erfolg. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen gewinnt das Bezirksliga-Gipfeltreffen beim bisherigen Spitzenreiter TV Aldingen mit 3:1. Die Spvgg Renningen ist nach einem 3:5 bereits sicher abgestiegen.











Der SV Leonberg/Eltingen hat in der Fußball-Bezirksliga einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg gemacht. Die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier setzte sich beim TV Aldingen im Gipfeltreffen mit 3:1 durch und steht drei Spieltage vor Schluss mit zwei Zählern Vorsprung auf dem Platz an der Sonne. „Jetzt haben wir es wieder in der eigenen Hand“, freute sich Gitschier.