Fußball Bezirksliga: SV Leonberg/Eltingen: Bierdusche für den Nicht-Biertrinker

1 Kapitän Marco Seufert (li.) und Ennio Ohmes (re.) taufen den SV-Trainer Robert Gitschier zum Aufstieg in die Landesliga mit Bier. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen steht nach einem 5:1 über den SV Kornwestheim als Bezirksliga-Meister fest und feiert den Aufstieg. TSV Merklingen gelingt wichtiger Sieg im Abstiegskampf











Vielleicht war die Bierdusche in der Jubeltraube der härteste Moment, den der Nicht-Biertrinker Robert Gitschier in dieser Saison durchstehen musste. Sportlich gab es am Sonntag keine Zweifel: Mit einer 5:1-Machtdemonstration gegen einen in der Rückrunde stark aufgetretenen SV Salamander Kornwestheim machte der SV Leonberg/Eltingen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga perfekt.