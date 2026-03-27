Fußball-Bezirksliga: SV Kornwestheim wahrt sich weitere Chance auf einen Titel

Der SV Kornwestheim steht nach dem 3:0 gegen den FV Löchgau im Halbfinale des Bezirkspokals Enz/Murr. In der Liga heißt der Gegner TSV Münchingen.
Träume sind auch im Amateurfußball erlaubt. „Jetzt haben wir weiter die Chance, einen Titel zu holen und wollen selbstverständlich auch ins Endspiel“, sagt Kornwestheims Trainer Roberto Raimondo nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg seiner Elf gegen den FV Löchgau im Viertelfinale des Bezirkspokals Enz/Murr. Nico Schürmann (8./60.) war zweimal erfolgreich, den dritten Treffer steuerte Niklas Strehlow bei. „Wir hätten in der ersten Hälfte schon viel höher führen müssen und es auch in der zweiten Halbzeit noch besser machen können“, sagt Raimondo. Wenn sein Ensemble am 9. April im Halbfinale des Pokals im Heimspiel auf den Ligarivalen TSV Heimsheim trifft, wird man eine deutlich bessere Leistung abrufen müssen.