1 Starker Auftritt: Patrick Fossi Foto: /Holger Strehlow

Der Bezirksligist SV Fellbach II gewinnt das letzte Saisonspiel mit 1:0 gegen den SV Unterweissach und schafft damit aus eigener Kraft den Ligaverbleib.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war nichts für schwache Nerven – das Saisonfinale für die Abstiegskandidaten in der Fußball-Bezirksliga Rems/Murr am Samstagabend. Auch die Spieler und Anhänger des SV Fellbach II mussten um den Ligaverbleib bangen. Letztlich gelang dieser. Mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Unterweissach, der sich damit nicht retten konnte und in der neue Spielzeit in der Kreisliga A antreten muss, haben die Fellbacher den rettenden neunten Platz verteidigt. „Ich bin hier im vergangenen November mit dem Ziel eingestiegen, den Klassenverbleib zu schaffen. Das haben wir jetzt mit dem dritten Sieg in Folge sogar aus eigener Kraft noch erreicht“, sagt Marc Metzger.