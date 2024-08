Fußball-Bezirksliga: SV Fellbach II: Jugendfußball ist jetzt nicht mehr gefragt

1 Die Fußball-Mannschaft des SV Fellbach II vor dem Start in die Bezirksliga-Saison 2024/2025. Foto:

Der SV Fellbach II startet am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die Spfr. DJK Bühlerzell in die neue Bezirksliga-Saison. Außer dem Trainer Verim Kica, der die Nachfolge von Janny Falbo angetreten hat, sind 14 Spieler neu dabei. Allein zehn kommen aus der eigenen Jugend.











Noch weilt Verim Kica im Urlaub. Auch am Sonntag, 15 Uhr, wenn die Bezirksliga-Fußballer des SV Fellbach mit dem Heimspiel gegen die Spfr. DJK Bühlerzell in die neue Saison starten, wird der neue Trainer noch nicht an der Seitenlinie stehen. Seinen Job übernehmen dann die Co-Trainer Ruggero Acri und Timo Zeidler. „Wir kriegen das hin, wir sind ständig im Austausch und sowieso ein tolles Trainerteam“, sagt Acri, der schon in der vergangenen Saison der Assistent von Coach Janny Falbo war. Zum Team ums Team gehört auch Robin Zeidler, der, wie sein Bruder und Kica, zuletzt bei der SG Untertürkheim engagiert war.