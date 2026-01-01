Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden verlängert mit Trainer Napolitano

1 Bleibt dem SV Bonlanden erhalten: der Trainer Carmine Napolitano. Foto: Günter Bergmann

Von wegen Winterpause gleich Ruhepause. Der Bezirksligist SV Bonlanden hat die Zeit um die Festtage genutzt, um zwei Personalien zu klären. So hat der Verein den Vertrag mit seinem Trainer Carmine Napolitano trotz einer eher enttäuschenden Hinrunde vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Die Zusammenarbeit ist nun bis Sommer 2028 fixiert. „Uns ist es wichtig, dass wir auf dieser Position Kontinuität haben“, sagt Luca Wiedmann.