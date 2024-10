Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden: Ein deutscher Meister als Zwischenlösung?

1 Jonathan Baur (in Weiß) spielt erst seine zweite Saison für den SV Bonlanden, mit dem er nun gegen den Münster antritt. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Zweimal gewann Jonathan Baur den Futsal-Titel. Jetzt ist der Realschullehrer Interimstrainer bei Bonlanden in der Bezirksliga.











Die Woche nach seinem erfolgreichen Einstand als Interimsspielertrainer verbringt Jonathan Baur am Bodensee. Der Realschullehrer befindet sich nach dem 4:1-Sieg des SV Bonlanden gegen den SV Vahingen mit einer sechsten Klasse im Schullandheim. Deshalb wurde auch das Training der Fußball-Bezirksligisten verschoben. Anstatt Donnerstag wird ausnahmsweise am Freitag trainiert. „Die Einheiten am Montag und Dienstag habe ich geplant, durchgeführt haben sie aber Luca Wiedmann und Ricardo Pinto Lino. Am Freitag leite ich das Training dann wieder selbst“, sagt Baur.