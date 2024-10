Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden: Der neue Bonlandener Trainer ist ein alter Bekannter

1 Carmine Napolitano, hier noch in den Diensten der Spvgg Cannstatt, ist neuer Trainer in Bonlanden. Foto: Günter Bergmann

Der SV Bonlanden präsentiert bereits den dritten Coach in dieser Spielzeit. Der ist ein Bezirksligaveteran, der für Langfristigkeit steht – auch bei den Bonlandenern?











Das Trainerkarussell beim SV Bonlanden dreht sich weiter, soll jetzt aber zum Stehen kommen – am besten langfristig. Hatte Mario Kienle, mit dem das Filderteam in die Saison gestartet war, nach neun Spieltagen – einvernehmlich – wieder den Hut genommen, stieg Kapitän Jonathan Baur zum Interimsspielertrainer auf. Einen Sieg und ein Unentschieden später wird er jetzt zum Co-Trainer des neuen Manns an der Seitenlinie: Carmine Napolitano.