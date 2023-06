1 Der Bernhausener Trainer Christopher Eisenhardt freut sich über die Verpflichtung von „drei Wunschspielern“. Foto: Yavuz Dural

Weil der SV Vaihingen seinen alten Trainer ärgert, hat der TSV Bernhausen nun nur noch zweieinhalb Schritte bis zum großen Ziel. Gleichzeitig stehen bei den Filderstädtern insgesamt drei Neuzugänge fest. Auch bei anderen gibt es Kader-Neuigkeiten.









Das vereinsinterne Rennen ist dann also schon einmal entschieden: Die Jungs der „Zweiten“ waren schneller. Sie haben bereits an diesem Sonntag Meistertitel und Aufstieg perfekt gemacht. Die große Frage beim TSV Bernhausen ist nun: Legt die „Erste“ nach? Die Chancen dafür sind mit dem aktuellen Spieltag der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga weiter gestiegen. Drei Wochen vor Rundenschluss haben die Filderstädter ihren Vorsprung an der Tabellenspitze von einem auf drei Punkte ausgebaut – der Schützenhilfe des SV Vaihingen, der überraschend die Mannschaft seines Ex-Trainers ärgerte, sei Dank. Und, was die Laune am Fleinsbach zusätzlich hebt: Für die nächste Saison stehen inzwischen die ersten drei Neuzugänge fest.