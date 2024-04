1 Nichts mit Rückkehr: der Trainer Klaus Kämmerer. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Trainer dementiert den von seinem Ex-Verein TSV Rohr verkündeten Einstieg. Beim abstiegsgefährdeten Tabellenzwölften wiederum zeigt sich einer schuldbewusst.











Wie gewonnen, so zerronnen. Gerade einmal einen Tag ist es her, dass die Fußballabteilung des TSV Rohr nicht ohne Stolz ihren personellen Coup verkündet hatte: Klaus Kämmerer, einer der renommiertesten Namen der regionalen Trainerszene, vor dem Einstieg beim Bezirksligisten – wenn das mal kein Ausrufezeichen in der Tristesse des Abstiegskampfs war. Umso größer nun, keine 24 Stunden später, an selber Stelle die Ernüchterung. Die kleinlaut übermittelte nächste Nachricht lautet: Kommando zurück. Jetzt doch alles anders. Der Kämmerer-Deal ist geplatzt.