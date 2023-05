1 Der Spielertrainer Stefan Schullehner hat in Uhlbach genug – auch, weil er sich „nicht länger beleidigen lassen will“. Foto: /Holger Strehlow

Beim TSV Uhlbach wird ein erst 24-Jähriger übernehmen, während es bei Croatia Stuttgart nun der bereits dritte Tausch der Saison ist. Außerdem in diesem dritten Teil unserer Rückrunden-Vorschau: Ermis Metanastis, der TSV Rohr und der TSV Plattenhardt II.









Winterpause gleich Ruhepause? So kann man irren. Teil drei unserer Rückrundenvorschau der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga hat es in sich. So stehen vor dem Wiederbeginn am Sonntag zwei weitere Trainerwechsel fest. Beide betroffenen Vereine steuern dabei auf Rekordkurs: Während es beim Tabellenvorletzten Croatia Stuttgart der bereits dritte Tausch innerhalb dieser erst 15 Spieltage währenden Saison ist, wird beim TSV Uhlbach nach der Runde ein gerade einmal 24-Jähriger das Kommando übernehmen. Sportliche Sorgen haben derweil alle fünf an dieser Stelle aufgeführten Mannschaften: Eine jede von ihnen bangt um den Klassenverbleib – und die Griechen von Ermis Metanastis zudem um ihren ausstiegswilligen Torjäger.