1 Schön, schöner, am schönsten. Der Rohrer Valentin Kamm (rechts) traf in „Tor-des-Jahres“-Manier, aber auch für sein Team geht das Bangen weiter. Foto: Archiv Yavuz Dural

Zwei Spieltage vor Schluss spitzt sich der Abstiegskampf zu. Nach jetzigem Stand würde das Schreckensszenario Realität. Derweil ist klar: Bei Ermis Metanastis, Croatia Stuttgart und überraschend auch erneut dem SC Stammheim wird es Trainerwechsel geben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nun also nur noch zwei Spieltage. Der Countdown läuft in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga – und zugleich wachsen im Starterfeld die Sorgen. Denn spätestens seit diesem Pfingstwochenende ist klar: Was bisher allein vage als mögliches Schreckensszenario am Horizont waberte, droht nun tatsächlich Realität zu werden. Die Rekordzahl von fünf Direktabsteigern? Aufgrund der Entwicklung in der übergeordneten Landesliga wäre es Stand jetzt der Fall. So steuert die Staffel, nachdem vorne in der Tabelle die Würfel bereits gefallen sind, auf einen Abstiegskrimi zu.