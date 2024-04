1 Am aktuellen Spieltag gab es Plattenhardter Jubel um den Last-Minute-Torschützen Aristidis Perhanidis. Nun folgt beim Tabellenzweiten ein hochkarätiger Neuzugang. Foto: Archiv Günter Bergmann

Derweil spitzt sich das Titelrennen nach einem Patzer des Tabellenführers SV Bonlanden weiter zu. Bei ABV/TSV 07 Stuttgart und TSV Musberg fällt die Trainerentscheidung für die nächste Saison, und das Kellerkind TSV Rohr freut sich über ein „Tor des Jahres“.











Peng. Das ist dann mal eine Ansage. Bezirksligist verpflichtet vormaligen Erstliga-Profi – im Hinblick auf die nächste Saison hat der TSV Plattenhardt damit schon jetzt ein Ausrufezeichen in XXL-Größe gesetzt. Die spannende Frage, die bleibt, ist: Wer wird auf der Zielgeraden der aktuellen Runde im Stuttgarter Fußball-Oberhaus die dicksten Schlagzeilen machen? Sechs Spieltage vor Schluss hat sich das Titelrennen am Sonntag weiter zugespitzt. Nach dem ersten Patzer des SV Bonlanden in der Rückrunde trennt den Spitzenreiter von seinen Verfolgern eben aus Plattenhardt sowie Bernhausen nur noch ein einziger Punkt. Um den Aufstieg zeichnet sich ebenso ein Fotofinish ab wie im Tabellenkeller. Dort hat eine Mannschaft soeben ihre fünfeinhalbmonatige Durststrecke beendet.