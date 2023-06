1 Einer von neun Neuen im Türkspor-Kader: Volkan Candan, bisher beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Tabellendritte legt mit neun neuen Spielern nach, darunter ein langjähriger Erstliga-Profi. Großer Favorit bleibt aber das Rekordteam des MTV Stuttgart. Außerdem im vierten und letzten Teil unserer Rückrunden-Vorschau: SC Stammheim, Spvgg Cannstatt und Sportvg Feuerbach.









14 Spiele, 14 Siege, im Schnitt fünf eigene Treffer pro Partie. Noch nie hat eine Mannschaft in der Geschichte der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga eine Saisonhalbzeit derart dominiert wie zuletzt der MTV Stuttgart. War’s das also im Prinzip schon in Sachen Meisterschaft? Glückwünsche bereits jetzt? Oder aber kommt nach der aktuellen Transferoffensive des Verfolgers Türkspor womöglich doch noch einmal Spannung auf? Die Antworten muss es von Sonntag an geben. Da beginnt die Rückrunde. Einstweilen legt sich die Konkurrenz wenig überraschend fest: Alle tippen auf den MTV.