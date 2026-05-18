Fußball-Bezirksliga Stuttgart: Botnanger Spitzenreitersturz mit drei Platzverweisen und Last-Minute-Elfer

Nach dem 27. Spieltag der Bezirksliga gibt es einen neuen Tabellenführer, einen suspendierten Akteur und einen Trainer, der sich mit dem VfB Stuttgart freut.
Es ist nicht gewöhnlich, dass ein Spitzenspiel hält, was es verspricht. Die Partie zwischen dem vormals Tabellenführer ASV Botnang und dem Drittplatzierten TSV Jahn Büsnau beinhaltete am 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen jedoch alle Zutaten, die den neutralen Zuschauer begeistert mitfiebern lassen. Spannung, Tore, Platzverweise und letztlich ein Ergebnis, das einen Dritten lachend dastehen lässt: Willkommen an der Tabellenspitze, SV Deckenpfronn.