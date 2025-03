Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Zwei Patienten schocken den Spitzenreiter TSV Plattenhardt

1 Bonlandener Jubel gleich am Anfang – und dann auch am Schluss. Dem Außenseiter ist der Derby-Coup gelungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfeld

Vom Bonlandener Derby-Coup bis zum Musberger Fünffach-Torschützen, vom nächsten Trainerwechsel bis zum 17:1-Rekordergebnis und einem Feuerbacher Schnapszahl-Knipser – am 23. Spieltag präsentiert sich das Starterfeld reichlich durchgeknallt.











Trainerwechsel Nummer acht der Saison, diesmal überraschend beim TSV Münster – dazu Ergebnisse, bei denen jeder, der diese getippt hätte, wahlweise als verrückt oder komplett ahnungslos eingestuft worden wäre. Was für ein durchgeknallter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen! Da wirft eben in Münster Stefan Schuon trotz Nichtabstiegsplatz die Brocken hin. Da gewinnt der bisherige Serienverlierer TSV Musberg angeführt von einem Fünffach-Torschützen plötzlich mit 9:1. Da fallen allein in einem Spiel 18 Tore. Und da geht der Tabellenführer TSV Plattenhardt erstmals seit November wieder ohne Punkte vom Platz. Just im Filderstädter Derby musste der große Meisterschaftsfavorit eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Wird es im Titelrennen nun doch noch einmal spannend?