Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: TSV Plattenhardt: Was wird im Bezirksliga-Gipfelduell entscheiden?

Der Zweite gegen den Ersten – zwischen der Spvgg Holzgerlingen und dem TSV Plattenhardt steigt an diesem Sonntag (15 Uhr) das Gipfelduell der Fußball-Bezirksliga. Mit einem Sieg können die Gäste einen großen Schritt zum Aufstieg machen. Ihr Kapitän Emre Göcer sagt, was er für den Schlüssel zum Erfolg hält und wie er seine derzeitige eigene Rolle sieht. Der 28-Jährige ist gerade nur noch Ersatzspieler.

Herr Göcer, Sie gelten mit Ihrer Mannschaft als großer Titelfavorit. Ist es eher eine Bürde oder ein Ansporn?

Zu großer Druck würde ich nicht sagen. Es ist eine Würde und auch das, worauf man jede Woche und in der Vorbereitung hinarbeitet. Deswegen ist es eher ein Ansporn. Wir wollen uns als Team dafür belohnen, wie wir gerade drauf sind, wie wir spielen und für die Qualität, die wir haben.

Am vergangenen Wochenende gab es zum Start ein eher glanzloses 6:0 gegen den Letzten SC Stammheim. Ihre Einschätzung?

Es war ein sehr wichtiger Sieg. Auch, dass es so hoch ausgefallen ist. Wir haben damit ein Ausrufezeichen an die Liga gesetzt. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt und haben das jetzt auch noch mal mit dem 6:0 bestätigt. Zwar gegen den Tabellenletzten, aber auch die haben gekämpft und sind natürlich auch mit 150 Prozent ins Spiel gegangen, weil sie gewusst haben, sie spielen gegen den Ersten. Deswegen war es für uns als Team sehr wichtig, aber auch nach außen an die Liga.

Nun folgt das Topspiel in Holzgerlingen. Wie wichtig wäre ein weiterer Sieg für den Ausgang der Saison?

Für den Moment wäre es ein sehr wichtiger Sieg, um noch mal Abstand auf den Verfolger aufzubauen. Aber auf die Saison gesehen ist es nur ein Spiel. Und da haben wir auch eine klare Anweisung vom Trainer: Jedes Spiel ist für uns wie ein Endspiel. Und so gehen wir in jedes Spiel rein. Jedes wird von uns gleich ernst genommen.

Holzgerlingen hat zuhause in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Was spricht dafür, dass sich dies am Sonntag ändert?

In erster Linie wird es unser Teamgeist sein, den wir über die Saison aufbauen konnten. Und natürlich auch unsere Qualität. Wenn die Qualität nicht da ist, dann wird es auch mit dem Kampf schwer bei einem Auswärtsspiel. Aber ich denke, die Kombination aus Qualität und eben dem Teamgeist wird der Schlüsselfaktor sein.

Im Hinspiel war es ein Plattenhardter 3:1. . .

Ich persönlich war leider nicht dabei. Deswegen kann ich nicht sagen, wie es auf dem Feld letztendlich war. Aber ich denke, das 3:1 im Hinterkopf zu haben, wird uns bewusst machen, dass ein Sieg auf jeden Fall drin ist. Das haben wir in der Hinrunde schon geschafft und wollen wir jetzt bestätigen. Aber wir wissen auch, dass der Gegner auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen ist, dass das kein Selbstläufer wird.

Wie bereiten Sie sich auf das Spiel vor?

In erster Linie fokussieren wir uns auf unser Spiel. Wir haben unsere klare Spielidee, die wir uns mit unserem Trainer erarbeitet haben. Und in erster Linie ist uns wichtig, dass wir unseren Willen zeigen und unsere Spielidee auf den Platz bringen.

Sie haben in der Hinrunde öfter gefehlt, kommen aktuell nur von der Bank. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Situation?

Bei mir war es dem geschuldet, dass ich Ende des vergangenen Jahres meine Hochzeit hatte. Klar, man will immer spielen. Aber die Jungs machen es gerade super, und dann habe ich Verständnis dafür, dass sie zuletzt den Vorrang bekommen haben, auch nach meiner Rückkehr. Ich selbst hänge mich rein, ich bin fit und bin auch generell da, wenn das Team mich braucht. Ich sehe das ganz neutral und auch ganz positiv. Der Austausch mit dem Trainer ist da, deswegen passt das alles so weit.

Wie schwierig ist es, die Rolle als Kapitän auszufüllen, wenn Sie selbst nicht auf dem Platz stehen?

Die Wahrnehmung ist immer noch die gleiche. Ich verstehe mich mit den Jungs richtig gut. Wir haben dieses Jahr, im Vergleich zu den letzten Jahren, auch Jüngere im Kader. Dementsprechend ist der Respekt da, auch die Anerkennung mir gegenüber als Kapitän. Das macht der Trainer auch immer deutlich. Meine Trainingsbeteiligung ist weiterhin hoch. Eine Änderung spüre ich nicht.