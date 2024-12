Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Statt Derby-Kick beinahe Derby-Keilerei

1 Am Ende ein hitziges Nachbarschaftsduell ihrer Mannschaften: die Trainer Stefan Schuon (links, TSV Münster) und Andreas Contino (rechts, Spvgg Cannstatt). Foto: Archiv//Holger Strehlow, Archiv/Günter Bergmann

Am letzten Spieltag vor der Winterpause fliegen im Neckarduell zwischen dem TSV Münster und der Spvgg Cannstatt die Fetzen, auch von Trainerseite. Derweil stehen bei drei Teams Neuzugänge fest, in einem Fall aus der Verbandsliga. Der Blick auf alle Spiele.











Vielleicht ist es ja ganz gut, dass nun Winterpause ist. So bleibt für alle Beteiligten in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen reichlich Zeit, die Gemüter wieder abzukühlen. Zum Beispiel aufseiten der beiden Neckar-Derby-Rivalen TSV Münster und Spvgg Cannstatt, zwischen denen auf der vorweihnachtlichen Zielgeraden am Ende die Fetzen flogen. Oder bei einem hadernden TSV Plattenhardt, der nun zwar als Tabellenführer ins neue Jahr geht, aber am Sonntag unnötig noch Punkte liegen ließ. Für die Rückrunde zeichnet sich somit ein Drei- bis Vierkampf um den Meistertitel ab. Und auf der anderen Seite des Klassements? Wäre jetzt schon Schluss, müssten dort gleich fünf Stuttgarter Teams den Weg in die Kreisliga antreten – außer den erwähnten Münsterern auch die Sportvg Feuerbach, der TSV Rohr, der ABV Stuttgart und der abgeschlagene Letzte SC Stammheim.