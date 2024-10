Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Schockmoment, Trainerwechsel und ein Jahrhunderttor

1 Jonathan Baur (rechts) ist mittlerweile nicht nur Kapitän des SV Bonlanden, sondern auch spielender Interimscoach. Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Bezirksligist SV Bonlanden hat sich vor dem Spieltag von seinem Trainer getrennt und stoppt prompt die Talfahrt. In einer Partie musste gleich zweimal der Krankenwagen anrücken.











Zehnter Spieltag und wieder ein neuer Tabellenführer. Nach einer 0:4-Pleite ist der vierwöchige Aufenthalt am Platz an der Sonne für die Spvgg Holzgerlingen vorbei. Abgelöst wurde diese vom TSV Plattenhardt, der an den ersten beiden Spieltagen bereits über der Liga thronte. Ablösung ist auch das Stichwort beim SV Bonlanden: Mario Kienle ist nicht mehr Coach des ehemaligen Oberligisten. Derweil gab es einen Schockmoment in der Partie der beiden aufstrebenden Teams der vergangenen Wochen.