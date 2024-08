Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Premiere mit Toreflut und zwei Slapstick-Aktionen

1 Der aktuelle Gewinner im Kader des TSV Plattenhardt: Mark Hörz (links) setzte seinen Torelauf aus den Testspielen fort. Foto: Günter Bergmann

Zum Start der neuen Liga sind die Angreifer in großer Trefferlaune. Erster Spitzenreiter ist der Titelfavorit TSV Plattenhardt, bei dem ein Spieler seinen Lauf fortsetzt. Derweil legen die Spvgg Cannstatt und die Sportvg Feuerbach in ihren Kadern personell nach.











Vorhang auf, Bühne frei. Nach mehrjährigen Geburtswehen ist es seit diesem Wochenende vollbracht: Es lebe die neue Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen! Und so groß im Vorfeld die jeweiligen Bedenken waren, so appetitmachend darf das erste Fazit ausfallen. 45 Tore fielen in den neun Spielen – eine krachendere Premierenvorstellung der 18 beteiligten Mannschaften war kaum möglich. Dazu gehörte dann auch, dass es an Spieltag Nummer eins gleich zwei Dreifach-Schützen gab – und dass der TSV Plattenhardt sowie der TSV Rohr Slapstick-Gegentreffer hinnehmen mussten, die in jeder Pleiten-Pech-und-Pannen-Show spitzenplatztauglich wären. Am Ende freilich egal, gehörten doch beide dennoch zu den Auftaktgewinnern. Die Plattenhardter sind nach einem 6:1 sogar der erste Tabellenführer.