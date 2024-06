Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Paukenschlag beim SV Bonlanden – der nächste Trainer ist weg

1 Wird beim SV Bonlanden überraschenderweise keine Anweisungen mehr geben: Timo Stehle. Foto: Günter Bergmann

Timo Stehle wollte bei den Fußballern des SV Bonlanden eigentlich weitermachen. Er hört aber doch auf, nachdem einige Spieler trotz Zusage den Verein verlassen haben. Der Nachfolger ist schon fix.











Über viele Jahre bestachen die Fußballer des SV Bonlanden durch personelle Konstanz. Doch das gehört spätestens seit der überraschenden Entlassung des jahrelangen Trainers Klaus Kämmerer in der Winterpause der Vergangenheit an. Denn seitdem ist einiges in Bewegung gekommen auf den verantwortlichen Posten des Clubs von der Humboldtstraße. Guido Arnold, der die Entscheidung contra Kämmerer traf, legte nach nur fünf Monaten sein Amt als Abteilungsleiter wegen interner Unstimmigkeiten nieder. Nun folgt der nächste, völlig überraschende Wechsel – erneut auf der Trainerposition.