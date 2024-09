Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Neues Vaihinger Traumduo nimmt Revanche für ein Debakel

1 Eine Szene mit Symbolcharakter: Der Vaihinger Torjäger Fabijan Krpan zieht das Tempo an, der Plattenhardter Abwehrroutinier Emre Göcer liegt am Boden. Am Ende stand es 3:1. Foto: Günter Bergmann

Der Titelfavorit TSV Plattenhardt muss am Schwarzbach seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Derweil erwischen bei der Konkurrenz zwei Torhüter Sahnetage, knabbert der ABV Stuttgart an einem Schockerlebnis und gibt ein Ex- Drittliga-Profi sein Debüt.











Zumindest in einem Punkt waren sich am Ende alle einig: eine Hitzeschlacht. Die einen haben sie an diesem dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen besser überstanden, die anderen schlechter. Zu den Gewinnern gehört der SV Vaihingen, dessen vermuteter neuer Traumsturm just gegen den Titelfavoriten erstmals in dieser noch jungen Saison auftrumpfte. Auf der Verlierseite stehen hingegen der damit von der Tabellenspitze gestürzte TSV Plattenhardt sowie ein geschockter ABV Stuttgart. Bei jenem gilt es nicht nur fürs Trainerteam, zuvor „noch nie Erlebtes“ zu verdauen.