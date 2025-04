Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Nächster Schreck für den Spitzenreiter, nächster Trainerwechsel in der Liga

Nächster Schreck für den Spitzenreiter, nächster Trainerwechsel in der Liga

1 Das Trainergespann Jeremiah Geywitz und Tim Schumann (von rechts) wird es beim SV Vaihingen in der nächsten Saison nicht mehr geben. Foto: Günter Bergmann

Wiederholt sich für den TSV Plattenhardt die bittere Geschichte der vergangenen Saison? Während der Titelfavorit erneut stolpert, ist in Feuerbach Frust, bangt Croatia um den Verbleib seiner drei wichtigsten Spieler und steht in Vaihingen ein neuer Trainer fest.











Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Was das Ergebnis bedeutet? „Schönes für die Liga. Jetzt wird es richtig interessant“, antwortet der Trainer Slobodan Markovic. Freilich, tatsächlich prägen beim TSV Plattenhardt gerade weniger Lach- als Sorgenfalten das Geschehen. Denn spätestens seit diesem Sonntag muss man sich im Weilerhau die bange Frage stellen: Passiert es etwa erneut? Geht es für den großen Titelfavoriten auch in dieser Saison auf der Zielgeraden schief? Die 1:2-Heimniederlage des Tabellenführers gegen den VfL Oberjettingen ist jedenfalls die große Überraschung des 27. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen, nach welcher das Aufstiegsrennen nun zum Dreikampf wird. Derweil gehen in Feuerbach die Ligalichter aus, bangt Croatia Stuttgart um den Verbleib seiner drei wichtigsten Spieler und ist fix, dass es beim SV Vaihingen im Sommer einen Trainerwechsel geben wird.