Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Abwehrkante, Konditormeister, Ex-Zweitliga-Profi

Serie „Fußball-Spurensuche“ Jeremy Toljan – Glückspilz mit Italien-Faible

Mittlerweile spielt Jeremy Toljan für den US Sassuolo in der Serie B. Als Jugendspieler des SV Grün-Weiss Sommerrain trug er einst gerne das Trikot eines anderen italienischen Top-Clubs und hängte seine Fußballschuhe schon an den Nagel.