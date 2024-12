Fußball-Bezirksliga: Spvgg Cannstatt: Nach Spieler-Revolte: Cannstatter Trainer Contino wirft hin

1 Abruptes Ende beim Tabellendritten Spvgg Cannstatt: der Trainer Andreas Contino. Foto: Günter Bergmann

Trotz sportlich starker Hinserie sieht sich der Coach mit einer Entscheidung des Vereins konfrontiert, die ihn handeln lässt. Womit er sich interne Gegner geschaffen hat und warum zugleich acht Kicker des eigentlichen Rückrunden-Kaders wegbrechen.











Wie stellt man sich Weihnachten gleich noch einmal vor? Besinnlich, friedlich, still und ruhig? Insofern kommt die aktuelle Entwicklung beim Fußball-Bezirksligisten Spvgg Cannstatt in etwa so passend wie Rammstein zur Christmette. Spätestens seit Freitagabend ist klar: nichts mit Feststimmung an der Hofener Straße, stattdessen kracht und scheppert es im Verein. Der Trainer Andreas Contino steigt trotz starker Hinrunde mit sofortiger Wirkung aus. Mit ihm gehen mehrere Spieler. Rund um alle Beteiligten kursieren die Schlagworte „Zerwürfnis“, „Revolte“ und „internes Ränkespiel“.