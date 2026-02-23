Teil fünf unserer Rückrundenvorschau. Warum der Trainer Damian Nagler zahlen muss und welche zwei unterschiedlichen Meinungen es innerhalb der Mannschaft gibt.
Diese Form von Schulden hat Damian Nagler gerne beglichen. Einmal Pizza für die ganze Mannschaft – vor zwei Wochen, nach dem 5:2-Testspielsieg gegen den FV Plochingen, brachte der Trainer seinen Teil der Wette ein. Diese hatte gelautet: Nagler zahlt, wenn seine Kicker in der Rückrundenvorbereitung entsprechend Gas geben. Gesagt, getan. Insgesamt 800 Laufkilometer, verteilt auf verschiedene Gruppen, waren vom Coach als Hausaufgaben vorgegeben. Erhalten hat er den Leistungsbeleg schließlich fein säuberlich dokumentiert per Screenshots und App. Und so scheint nun vor dem fußballerischen Wiederbeginn zumindest eines schon einmal garantiert: An der Fitness wird es beim Bezirksligisten Spvgg Cannstatt nicht fehlen.