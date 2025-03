Fußball – Bezirksliga: Sportvg Feuerbach: Vor dem Spiel der Kumpel – Feuerbach trennt sich von Trainer Cesarano

1 Nicht mehr Trainer bei der Sportvg Feuerbach: Rocco Cesarano. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Vorfreude auf die Auswärtspartie beim SV Bonlanden an diesem Sonntag war bei Rocco Cesarano „sehr, sehr groß“, wie der Trainer der Sportvg Feuerbach noch am vergangenen Donnerstag sagte. Grund: Das Bezirksliga-Duell wäre auch ein Duell unter Kumpels geworden– der Bonlandener Coach Carmine Napolitano ist ein sehr guter Freund Cesaranos. Letzteres ist er zwar immer noch, zum Kumpel-Duell kommt es nun aber nicht. Denn die Feuerbacher haben sich wegen des drohenden Abstiegs am Freitagabend von Cesarano getrennt. Als Interimstrainer haben die Talkrabben-Urgesteine Kai Marquardt und Jochen Weber übernommen.